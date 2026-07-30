Francisco Cerúndolo avanzó a cuartos de final de Los Cabos tras un desenlace inesperado

Francisco Cerúndolo volvió a jugar tras casi un mes y lo hizo con victoria en el ATP 250 de Los Cabos. La mejor raqueta nacional se metió a los cuartos de final del certamen mexicano tras el retiro del estadounidense Boyer.

El norteamericano había ganado el primer set (7-6) y en la segunda manga el argentino estaba 4-3. En ese momento, el tenista de 25 años dijo basta y abandonó el partido por problemas físicos.

Tras el encuentro, el bonaerense lamentó la situación en conferencia de prensa: «Fue una pena por él porque venía jugando un gran partido. El tenis es así». Y también hizo una fuerte autocrítica de su nivel: «Estaba jugando un partido muy malo, sinceramente, un nivel de tenis muy pobre, no me salía nada. El mérito que tuve fue el mantenerme luchando, compitiendo».

Luego de esta amarga victoria, Cerúndolo se medirá ante el francés Gea (127°) por un lugar en las semifinales del torneo. Será el primer enfrentamiento entre ambos y comenzará a las 22:00 (hora Argentina).

La mejor raqueta nacional es el único tenista albiceleste que sigue con vida en esta semana del calendario ATP. Tomás Etcheverry participó del torneo 500 de Washington, pero se despidió rápidamente tras caer ante el local Nakashima. Además, Solana Sierra disputó el WTA 250 de Memphis y cayó en su debut ante la rusa Prozorova.

Por otro lado, este viernes se realizará el sorteo del Masters 1000 de Montreal, que comenzará el próximo domingo 2 de agosto. El prestigioso torneo canadiense contará con la participación en el cuadro principal de ocho tenistas albicelestes: Francisco y Juan Manuel Cerúndolo (42°), Tomás Etcheverry (32°), Mariano Navone (38°), Thiago Tirante (55°), Sebastián Báez (57°), Camilo Ugo Carabelli (59°), Román Burruchaga (65°).