Francisco Cerúndolo cayó en cuatro sets con el belga Blockx y quedó eliminado del US Open

(AP). Para el mayor de los hermanos fue la mejor actuación en el Abierto de los Estados Unidos.

Se acabó la ilusión y el sueño para el argentino Francisco Cerúndolo en el US Open. A pesar de buenos pasajes de partido, el tenista bonarense quedó eliminado hoy del Abierto de los Estados Unidos, luego de caer ante el belga Alexander Blockx en cuatro parciales en los octavos de final.

Fran, 25° preclasificado del certamen, luchó hasta el final pero terminó cediendo ante el 34° del mundo por 3-6, 6-4, 5-7 y 5-7, luego de tres horas y quince minutos de partido en el Estadio Arthur Ashe, en lo que fue la última esperanza argentina en el cuadro de singles masculino.

El mayor de los hermanos Cerúndolo, que por primera vez jugaba una cuarta ronda en Flushing Meadows, se encontró con un inspirado Blockx, que, a pesar de alguna molestia física promediando el primer set, prácticamente no regaló una pelota en todo el partido. Su defensa, además del servicio, fue la carta fuerte del joven de 21 años, primer belga en llegar a cuartos de final.

Sweet, sweet relief 🥹



The moment Alexander Blockx sealed his spot in a maiden Grand Slam quarter-final in his FIRST #USOpen appearance!@usopen pic.twitter.com/Lz6QWJgA5d — Tennis TV (@TennisTV) September 7, 2026

Del otro lado, el argentino tuvo buenos pasajes de juego, pero también momentos de imprecisión. Fran, que venía de lograr una de las victorias más impactantes de su carrera tras remontar dos sets en contra frente al estadounidense Taylor Fritz, no estuvo fino en los momentos clave de partido: desperdició 14 de sus 17 pelotas de quiebre. Además de ceder el tercer parcial con una doble falta.

Esa tercera manga parecía encaminada para el argentino de 28 años, que dispuso de tres chances de break estando 5-5, lo que le hubiese permitido servir para tomar ventaja de 2-1 en el marcador. El bonarense perdió esas oportunidades y el belga, por el contrario, sí pudo quebrar en el siguiente juego, para poner contra las cuerdas al argentino.

All square 🤝



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En el último set, Fran jugó al límite contra un Blockx que parecía tener todo bajo control, especialmente en cada turno de saque, ganando la mayoría de los juegos sin prácticamente perder puntos. Palo y palo hasta el 5-5, el belga volvió a quebrar y cerró el partido.

En cuartos de final, se enfrentará al ganador del partido entre el estadounidense Learner Tien (15°) y el ruso Karen Khachanov (50°). De ese duelo, saldrá el potencial rival de Alexander Zverev (2°) en semifinales, siempre y cuando el alemán gane sus partidos.

Cerúndolo y Tomás Etcheverry fueron los argentinos que llegaron más lejos en el certamen, alcanzando la cuarta ronda por primera vez desde que Diego Schwartzman lo hiciera en 2021.