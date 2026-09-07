La estrategia del peronismo para recuperarse en 2027

El peronismo intenta superar en 2027 el peor período electoral, en todo el país y también en la Patagonia, aunque en esta región se exceptúa a Neuquén que aspira a la supervicencia tras el éxodo de dirigentes al espacio de Rolo Figueroa, en tensión permanente entre cristinistas y kicillofistas.

En un posible escenario de polarización, allí donde no hay provincialismos fuertes, el PJ y aliados apuestan a triunfos en por lo menos otra media docena de provincias. En el partido de ida –que en casi todo el país probablemente será entre abril y junio- esperan recuperar gobernaciones e inyectar un optimismo que impacte en la general y que el oficialismo usará en su contra como “riesgo kuka” para la economía. En el segundo partido -probablemente ajustado según los actuales sondeos- cada voto contará, lo que en términos electorales le da utilidad incluso a las peleas en regiones con padrones flacos como es el sur del Río Colorado.

Los movimientos del peronismo de cara al 2027

Frente a ese escenario y a pesar de la cumbre de dirigentes que tuvo lugar un mes atrás, se mantienen roces y las internas no se terminan de disimular. El 1° de septiembre, al reclamar Justicia por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández, Máximo Kirchner volvió a agitar su posible candidatura presidencial y otra vez mandó un mensaje contrario a las aspiraciones de Axel Kicillof. Fue él y no CFK que en público no expresó hasta ahora sus intenciones ni bendijo a precandidatos como el sanjuanino Sergio Uñac o Sergio Massa que se rumorea contarían con su aval.

“Nadie habla por ella, esperen a que hable”, le dijo a Diario RÍO NEGRO una persona que conversa con frecuencia con la expresidenta de la Nación.

En ese sentido el exsenador Oscar Parrilli sigue encabezando junto a Carlos Zannini y la diputada Teresa García -entre otros- la estrategia internacional para lograr que el Comité de Derechos Humanos de ONU intervenga en su favor, le retire la condena y la prohibición de ejercer cargos públicos de por vida para que pueda presentarse en 2027. Miguel Angel Pichetto, que esta semana compartió un acto por el Día de la Industria con el intendente cristinista Gustavo Menéndez, trabaja en el mismo sentido bajo el asesoramiento del exjuez rionegrino Víctor Sodero Nievas.

Parrilli, que sigue reclamando judicialmente por la presidencia del PJ neuquino, ya organizó catorce charlas en el país pidiendo la libertad de CFK. Quiere repetirlas en tanto en Neuquén como en Río Negro donde ni él ni ningún otro dirigente nacional desembarcará sin pedirle permiso a Martín Soria para no interferir la campaña de María Emilia Soria ni lastimar la unidad que alcanzó el espacio.

Axel Kicillof está en la misma línea, aunque en la vereda interna opuesta. El 20 de agosto convocó a dirigentes de todo el país a un seminario en La Plata. Participaron de “Peronismo por Peronistas” los neuquinos Darío Martínez y Pablo Todero, 100% alineados con el Movimiento Derecho al Futuro.

El diputado rionegrino Marcelo Mango sigue esa misma estrategia como Parrilli posterga el armado de la presentación del libro de Kicillof que ya estuvo en Corrientes, Córdoba, La Pampa y Chaco y en los próximos días irá a Misiones. Las razones son las mismas: no contaminar con las internas nacionales la campaña de Soria.

Mango, como otros, conversó con el gobernador de Buenos Aires sobre la situación local. Kicillof está atento al desempeño de los provincialismos y en respuesta a su propuesta, hace apenas unos días una docena de diputados nacionales se reunió en su nombre en el Sindicato de Foetra en Capital Federal. Entre ellos estuvieron Mango y Todero.

Convencido de que no hay una tercera vía que pueda potenciarse electoralmente reapareció Sergio Massa. También con la presentación de un libro como excusa viajó hasta Santa Fe para apadrinar al presidente del Frente Renovador, el diputado Diego Giuliano y autor de “La Santa Fe que viene”. Con primarias confirmadas tras la reforma electoral que se sancionó días atrás –a impulso del gobernador Maximiliano Pullaro- los renovadores aprovechan la multiplicidad de posibles candidatos peronistas, varios de ellos con intentos frustrados en el pasado reciente.

Giuliano, como el presidente de la cámara de Diputados bonaerense Alexis Guerrera o el diputado y cuñado Sebastián Galmarini, repiten que Massa sería el mejor candidato para el peronismo a nivel nacional. Por el perfil de los interlocutores, algunos sospechan que es el deseo del exministro de Economía mientras otros le atribuyen intenciones por dar pelea en tres gobernaciones: la de Santa Fe, la de Entre Ríos con Guillermo Michel y la de Buenos Aires con él mismo como candidato en lugar de volver a ir como precandidato a presidente.

Como ya contó Diario RÍO NEGRO, tanto Máximo Kirchner como Axel Kicillof, recorren el país con una agenda todavía acotada. También lo hacen el grupo que integran el entrerriano Michel, el porteño Juan Manuel Olmos, la diputada Victoria Tolosa Paz, y en nombre de una docena de intendentes bonaerenses que intentan saltar la grieta interna, el pilarense Federico Achaval. Visitan o hablan con gobernadores otrora aliados que durante los últimos dos años ayudaron a Javier Milei a sacar sus leyes en el Congreso.

Todos hablan con el misionero Hugo Passalacqua que rompió con Carlos Rovira, dirigente dominante de la política local. Massa lo llamó para pedirle que sus diputados no votaran la Ley de Tierras ni la Ley de Manejo del Fuego. Por lo mismo lo llamó el jefe del bloque de diputados, Germán Martínez, que negoció apoyo a la quita del IVA a la mandioca y que esta semana junto al exPRO Nicolás Massot armó una comitiva y viajaron a Brasil a recomponer relaciones tras los insultos de Javier Milei a su par Lula da Silva. La foto fue amplia: socialistas, MID, federales, radicales, peronistas y Oscar Herrera Ahuad que ahora preside un bloque de nueve diputados que dejaron el alineamiento automático con La Libertad Avanza y que integran salteños, misioneros y un formoseño.

El peronismo también necesita recomponer con el tucumano Osvaldo Jaldo, el salteño Gustavo Sáenz y el catamarqueño Raúl Jalil que esta semana volvió a mostrarse muy cercano a Casa Rosada.

Lo que explotó fue la interna de Unión por la Patria en Chaco. Una diputada del Frente Renovador fue el voto del desempate que consiguió el gobernador Leandro Zdero para cancelar las Primarias. El senador Jorge Capitanich se quejó ante Massa. Los renovadores, que defienden las PASO a nivel nacional, argumentaron que en Chaco “hicimos lo que había que hacer”.