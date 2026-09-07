Vasos con botellas de vidrio: cómo reciclarlas y convertirlas en objetos útiles para la casa

Una idea económica y sustentable para darle una segunda vida a las botellas de vidrio que suelen quedar después de una reunión o una cena. Con pocos materiales se pueden transformar en vasos originales para usar todos los días.

¿Qué necesitás?

Botellas de vidrio vacías y limpias

Cortavidrios para vidrio

Lija para vidrio

Agua fría y caliente

Guantes y gafas de protección

Paso a paso

1. Limpiá la botella

Quitá las etiquetas y lavala muy bien. Elegí botellas sin golpes, rajaduras ni imperfecciones.

2. Marcá dónde querés hacer el corte

Con un cortavidrios específico para botellas, realizá una línea pareja alrededor del envase. Es importante que quede completamente cerrada y a la misma altura.

3. Separá las dos partes

Aplicá cambios de temperatura sobre la zona marcada, alternando agua caliente y fría. El vidrio debería separarse siguiendo la línea realizada.

4. Suavizá los bordes

Este paso es fundamental. Lijá cuidadosamente el borde hasta eliminar cualquier parte filosa o irregular.

5. Lavá antes de usar

Una vez terminado, limpiá nuevamente el vaso para retirar cualquier resto de vidrio.

Un detalle importante de seguridad

El corte de botellas de vidrio requiere cuidado. No es recomendable hacerlo sin herramientas adecuadas ni protección, y los bordes deben quedar perfectamente lijados antes de utilizar el objeto como vaso. Si el vidrio presenta grietas o el corte no queda bien realizado, es mejor descartarlo.

También podés aprovechar la parte inferior de botellas de distintos colores para crear vasos diferentes y darle una estética más original a la mesa.