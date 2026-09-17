Confianza al consumidor: el índice subió a 2,4% en septiembre 2026 tras dos meses de caída

Tras dos meses consecutivos de retroceso, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) que elabora el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella registró un repunte del 2,4% en septiembre, ubicándose en los 41,2 puntos.

La mejora estuvo apalancada por la desaceleración en la preocupación por la mora crediticia, tras los acuerdos recientes entre bancos y fintech, y por la estabilización cambiaria en los distintos circuitos del mercado. En la comparación interanual, el indicador trepó un 3,4%, marcando la tasa más alta desde julio de 2025.

Radiografía regional: el interior lidera el repunte mientras CABA retrocede

El relevamiento, de la Universidad de Di Tella, expuso una marcada divergencia geográfica que confirma que el impacto económico no se distribuye de manera homogénea en el país:

El interior del país: encabezó la recuperación con un salto del 5,23% , llevando el índice regional a 46,11 puntos , su nivel más alto desde marzo.

encabezó la recuperación con un , llevando el índice regional a , su nivel más alto desde marzo. Gran Buenos Aires (GBA): anotó una mejora del 3,33% , alcanzando los 39,55 puntos .

anotó una mejora del , alcanzando los . Ciudad de Buenos Aires (CABA): fue el único distrito en rojo, con una caída del 6,78% que dejó el índice en 37,16 puntos.

El informe también dejó al descubierto una profunda asimetría según el poder adquisitivo de los hogares, impulsada por dinámicas contrapuestas en el mercado laboral y tarifario:

Sectores de menores recursos: registraron un crecimiento mensual del 12,33% , trepando hasta los 41,29 puntos . El repunte se explicó por el dinamismo del empleo informal, los salarios de changas y el impacto de las asignaciones familiares.

registraron un , trepando hasta los . El repunte se explicó por el dinamismo del empleo informal, los salarios de changas y el impacto de las asignaciones familiares. Sectores de ingresos altos: experimentaron una baja del 4,07%, cerrando en 40,95 puntos. El ajuste tarifario en servicios públicos castigó con mayor fuerza a esta franja de la población.

Expectativas firmes, pero freno total en bienes durables

El desglose interno del índice muestra que el optimismo se concentra en el plano a futuro, mientras el presente comercial sigue mostrando serias restricciones:

Condiciones Presentes: subieron apenas un 0,3% mensual (33,2 puntos), aunque acumulan un avance interanual del 9,4%.

subieron apenas un mensual (33,2 puntos), aunque acumulan un avance interanual del 9,4%. Expectativas Futuras: treparon un 3,8% en el mes y se consolidaron en 49,2 puntos , posicionándose como el subíndice más sólido del relevamiento.

treparon un en el mes y se consolidaron en , posicionándose como el subíndice más sólido del relevamiento. Bienes Durables: la disposición a adquirir electrodomésticos, vehículos o realizar gastos fuertes cayó un 3,4%, hundiéndose en 32,7 puntos debido al peso de las tasas de interés y la fragilidad de los ingresos.

En la perspectiva de los 33 meses de gestión libertaria, el índice acumula una suba del 3,4%, ubicándose un 13,1% por debajo de su pico máximo registrado en enero de 2025, pero un 15,7% arriba del piso crítico de enero de 2024.