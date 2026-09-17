¿Sigue la rotación en Boca?: Arruabarrena prepara el equipo para visitar a San Lorenzo

Boca sigue vivo en las tres competencias. Luego de obtener la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana ante San Pablo en el Morumbí, el Xeneize cambió el chip porque se le vienen dos clásicos fundamentales: este domingo frente a San Lorenzo por el Torneo Clausura y el próximo domingo, a falta de confirmación oficial, ante Racing por los cuartos de final de la Copa Argntina.

En medio de un calendario exigente, Rodolfo Arruabarrena había rotado el equipo en los últimos dos partidos por el Clausura: en la visita a Gimnasia de Mendoza, que terminó 2-2, y en la victoria por 3-1 ante Central Córdoba en la Bombonera.

Sin embargo, para el clásico ante el Ciclón, que comenzará a las 14:45 en el Pedro Bidegain, el Vasco ya tomó la decisión de volver a disponer un equipo titular para la Liga local. De esta manera, crecen las posibilidades de que Arruabarrena repita el once que salió desde el arranque ante San Pablo el martes.

A pesar de que Leandro Paredes no se encuentra al 100% desde lo físico, el capitán siempre quiere estar presente y sería titular en el Nuevo Gasómetro. Por su parte, Milton Delgado pidió el cambio simplemente por cansancio en Brasil, luego de volver a sumar minutos tras una ausencia de cuatro partidos, y también formaría parte del once inicial, acompañando al campeón del mundo en la mitad de la cancha.

Así, la probable formación de Boca para visitar a San Lorenzo es: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Alan Velasco.