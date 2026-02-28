Francisco Cerúndolo y Seba Báez juegan las semifinales del Chile Open: horarios y partidos del sábado

Cerúndolo y Báez van en busca del pase a la definición por el título.

Hoy se disputan las semifinales del Chile Open, el último torneo de la gira sudamericana. La jornada tendrá como protagonistas a dos argentinos que buscarán el pase a la gran final del domingo del ATP 250 de Santiago.

Francisco Cerúndolo (19°) tiene un paso arrollador en Santiago. La mejor raqueta nacional se recuperó de la tempranera eliminación en Río y apabulló al danés Moller (doble 6-2) y al estadounidense Nava (doble 6-1) para meterse entre los cuatro mejores del torneo.

Cerúndolo llegó sin problemas a semis.

Enfrentará desde las 18 al alemán Yannick Hanfmann (81°), que eliminó en segunda ronda a Ugo Carabelli. Será el séptimo enfrentamiento entre ambos, con una clara dominio del argentino por 5-1.

Finalizado el primer partido, saltará a la cancha Sebastián Báez (52°). El bonaerense viene de eliminar a los chilenos Garín y Tabilo, las máximas esperanzas locales al título. Además, si no quiere caer en el ranking debe avanzar a la final ya que defiende puntos por haber llegado a la definición en la edición 2025 (perdió la final vs. Djere).

Báez sacó del torneo a los dos máximo candidatos locales.

Se verá las caras contra Luciano Darderi (21°). El nacido en Villa Gesell que representa a Italia, ya derrotó a un argentino en su recorrido (Navone en segunda ronda) y buscará el título en Chile tras la final perdida frente a Cerúndolo en Buenos Aires.

Será la novena vez que se cruzan en el circuito, con el historial igualado en 4 victorias para cada uno hasta el momento. La curiosidad es que en este 2026 se enfrentaron en dos ocasiones y ambas fueron victoria del italiano.

Desde la primera edición del torneo que fue en 1976, nueve argentinos gritaron campeón en tierras trasandinas. Báez, que se coronó campeón en 2024, buscará ser el primer tenista albiceleste con un bicampeonato en Chile. Toda la jornada del Chile Open se podrá seguir a través de Disney+.