Franco Colapinto apuntó contra los comisarios deportivos y advirtió sobre el GP de Italia: «No va a ser fácil»

Franco Colapinto llegó a Monza para el Gran Premio de Italia, que se disputará desde este viernes 4 hasta el domingo 6. El argentino buscará reivindicarse tras no sumar en las últimas dos fechas de la temporada: tendrá un auto con mejoras para intentar meterse en el top 10.

En la previa a este nuevo desafío, Franco fue consultado nuevamente sobre la polémica sanción en Zandvoort y no dudo en responder. El piloto de Alpine recibió un drive-through luego de superar a Tsunoda en bandera amarilla y sumó tres puntos en su superlicencia, en una cuestionable decisión de los comisarios.

Colapinto sufrió una dura sanción en Países Bajos, que lo imposibilitó de sumar puntos.

«Creo que la penalización ya es cosa del pasado«, comenzó. Pero luego dejó clara su postura: «Pero creo que también podemos estar de acuerdo en no estar de acuerdo algunas veces con los comisarios. Ellos hacen su trabajo y siguen el reglamento. Personalmente, sigo teniendo la misma opinión, así que no ha cambiado desde Zandvoort».

Luego, reveló que hablará sobre este tema en la reunión de pilotos de este viernes: «Sí, por supuesto que hablaremos sobre ello. Siempre hablamos de muchas cosas. Probablemente también veamos más tarde a algunos de los comisarios«.

Las mejoras y las dificultades de Monza: «Va a ser complicado»

Al llegar a Monza, el argentino también habló sobre las mejoras que tendrá su A526: «Creo que es una mejora muy buena. Especialmente en Zandvoort, que no es un circuito que haya sido bueno para nosotros. Si uno observa el tipo de curvas y el mapa del circuito, no era una pista que haya sido buena para nuestro coche en las carreras anteriores«.

Pero advirtió las dificultades que tendrá Alpine en este circuito: «Hace mucho calor este fin de semana y eso no es bueno para nosotros ni para nuestros neumáticos. Sufrimos más sobrecalentamiento que los demás, así que ese podría ser un aspecto en el que debamos enfocarnos. Creo que acá en Monza va a ser complicado«.

También recalcó que Monza dejará al descubierto las debilidades de la máxima categoría en este 2026: «Personalmente, creo que va a ser una carrera complicada. No va a ser fácil, pero, nuevamente, es otro circuito que muestra nuestras debilidades como Fórmula 1. Probablemente sea una de las velocidades máximas más bajas del año porque te quedás sin energía».

Los horarios del Gran Premio de Italia

Viernes

Primera práctica libre: 7:30 hs.

Segunda práctica libre: 11:00 hs.

Sábado

Tercera práctica libre: 7:30 hs.

Clasificación: 11:00 hs.

Domingo