Salen a la cancha Cerúndolo, Trungelliti y Podoroska: la programación de los argentinos en el US Open

Francisco Cerúndolo venció al austríaco Filip Misolic en primera ronda y este jueves se verá las caras con el alemán Jan-Lennard Struff. (Foto: AP)

En la jornada del miércoles, Mariano Navone derrotó a Matteo Berrettini y Tomás Etcheverry hizo lo propio ante Jacob Fearnley. Ambos argentinos se cruzarán ahora por un lugar en los octavos de final del US Open. Este jueves, en tanto, habrá triple acción albiceleste en Nueva York.

Desde las 12, Nadia Podoroska (449° del mundo), quien ingresó al torneo gracias a su ranking protegido, tendrá un muy exigente desafío frente a Iga Swiatek, seis años después de su único enfrentamiento, en la semifinal de Roland Garros 2020. En aquella ocasión, la polaca se impuso antes de conseguir su primer Grand Slam. En la tercera ronda esperan Harriet Dart o Marie Bouzková.

Podoroska viene de derrotar a Waltert en tres sets. Volvió a ganar en un Grand Slam después de más de dos años. (Foto: AP)

En el mismo horario, Francisco Cerúndolo (25°) se medirá con el alemán Jan-Lennard Struff (44°). En el historial, ambos se cruzaron una sola vez y fue victoria para el porteño. El ganador se enfrentará al vencedor del duelo entre Taylor Fritz y Mattia Bellucci.

Por último, no antes de las 13:40, Marco Trungelliti (83°) se cruzará con el belga Alexander Blockx (34°). Quien avance de ronda se enfrentará con Tristan Schoolkate o Flavio Cobolli, quien viene de derrotar a Francisco Comesaña en cinco sets.

El santiagueño Trungelliti derrotó al chino Shang Juancheng en cinco sets en la primera ronda.

Los partidos serán transmitidos por ESPN y Disney+ Premium. Los argentinos que quedaron eliminados en primera ronda son Facundo Díaz Acosta, Juan Manuel Cerúndolo, Román Burruchaga, Camilo Ugo Carabelli, Sebastián Báez, Thiago Tirante y el mencionado Comesaña.