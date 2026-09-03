Cheese bread: la receta fácil de pancitos de queso que se prepara en pocos minutos

Estos pancitos son ideales para acompañar el mate. Foto ilustrativa.

Si hay una preparación que combina sencillez y sabor, es el cheese bread, unos pequeños pancitos de queso que se pueden hacer en casa con pocos ingredientes y sin necesidad de ser experto en cocina.

La receta se convirtió en una alternativa práctica para tener algo recién horneado en pocos minutos. Su principal atractivo está en la textura: una superficie ligeramente dorada y un interior suave, con el sabor del queso como protagonista.

Además, se pueden preparar en cantidad y conservar para tener a mano durante la semana.

Ingredientes

200 g de fécula de mandioca

100 g de queso rallado o semiduro

1 huevo

50 ml de leche

40 ml de aceite

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de polvo de hornear

Paso a paso

En un bowl colocar la fécula de mandioca, el queso rallado, la sal y el polvo de hornear. Agregar el huevo y el aceite y comenzar a integrar. Incorporar de a poco la leche hasta obtener una masa suave y fácil de manipular. Amasar durante unos minutos hasta que todos los ingredientes queden bien integrados. Formar pequeñas bolitas del mismo tamaño y colocarlas sobre una placa para horno. Llevar a horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 15 a 20 minutos, hasta que estén infladas y ligeramente doradas. Retirar y dejar reposar unos minutos antes de servir.

El secreto para que queden bien

La cantidad de leche puede variar según el tipo de fécula y el tamaño del huevo. Por eso conviene incorporarla de a poco, evitando que la masa quede demasiado líquida.

Para conseguir pancitos más sabrosos se puede combinar mozzarella con un queso de sabor más intenso, como pategrás, provolone o parmesano.

Lo ideal es comerlos tibios, cuando el queso todavía conserva una textura suave y aromática.

Una opción para cualquier momento del día

El cheese bread puede acompañar el mate de la tarde, formar parte de un desayuno diferente o convertirse en una opción rápida para una picada. También se puede preparar más pequeño para servir como bocadito en reuniones.

Una vez fríos, se pueden guardar en un recipiente hermético y recalentar unos minutos antes de comer.