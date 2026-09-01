El equipo Alpine confirmó actualizaciones para Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia

El argentino vuelve este fin de semana al lugar donde cumplió su sueño hace dos años.

Se hizo esperar, pero finalmente Franco Colapinto estrenará este fin de semana, en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, el paquete de actualizaciones que el equipo Alpine desarrolló durante el receso de verano y que presentó en Zandvoort sobre el monoplaza de Pierre Gasly.

Si bien el trazado de Monza no es un escenario técnico y demandante en términos aerodinámico, las mejoras en el A526 del argentino suponen un salto en calidad necesario para volver a ser contendiente por los puntos de aquí al final de temporada.

En los Países Bajos, Gasly mejoró respecto a lo hecho previo al parate en Hungría, aunque Racing Bulls y Audi parecen continuar un pasito arriba que el team de Enstone en términos competitivos.

Steve Nielsen, director de Alpine F1, valoró el impacto de estas novedades en Zandvoort. Lo más sustancial de esos cambios, el nuevo suelo (o como se lo conoce en la jerga, fondo plano), difusor y los cambios aerodinámicos sobre el alerón trasero, deflectores y partes de la carrocería.

“Volvemos a Monza tras un retorno positivo a las carreras en Zandvoort. De hecho, al final nos quedamos un poco decepcionados por habernos llevado solo dos puntos ya que, viendo las circunstancias del domingo, probablemente era posible algo más”, comenzó diciendo el inglés.

“La actualización que llevamos al auto de Pierre fue buena y funcionó según lo esperado, y estamos encantados de llevarla al auto de Franco este fin de semana en Monza”, declaró el directivo en el comunicado de prensa previo a la carrera.

Monza memories 🤌



Looking back to Franco's hot lap last year ⏮️ pic.twitter.com/kmbntBxDFU August 31, 2026

Con ambos monoplazas en igualdad de condiciones técnicas, la escudería confía en dar un salto de calidad en el trazado italiano. O al menos, mantenerse y no quedar relegado en la lucha por el campeonato de constructores.

“Esto debería darnos la plataforma para tener a ambos autos ahí arriba y compitiendo por puntos, pero sabemos que tenemos más trabajo por hacer para extraer el máximo de nuestro paquete”, añadió Nielsen.

El viernes, en el comienzo de la acción oficial, Gasly no estará en la primera práctica libre dado que otorgará su asiento al estonio Paul Aron, tester de la escudería, para seguir cumpliendo con la reglamentación de los pilotos novatos.