Sturzenegger respaldó el rumbo económico de Javier Milei: «Argentina necesita hacer las cosas bien»

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei y aseguró que los avances en materia de desregulación y apertura comercial generan confianza en la economía argentina. “Estamos contentos con el avance que hemos tenido”, afirmó este jueves.

El funcionario participó del 16° Foro ABECEB, donde expuso sobre las reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo y destacó los resultados que, según su evaluación, obtuvo la gestión en los últimos meses.

Sturzenegger destacó la apertura económica y los resultados del programa de Milei

Durante su exposición, Sturzenegger sostuvo que en los últimos seis meses el Gobierno avanzó en materia de apertura económica más que en las tres décadas anteriores. También enumeró entre los logros la baja de la inflación, la caída de la pobreza y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).

A esos indicadores sumó el aumento del volumen exportado, la expansión de la productividad y el crecimiento de la actividad minera. Para el ministro, estos avances forman parte de un proceso que necesita continuidad para consolidarse.

El viceministro de economía también participó del foro y defendió las medidas económicas de la gestión libertaria.

El funcionario también se refirió al ordenamiento de las cuentas públicas y al cumplimiento de los compromisos económicos. “Hacer las cosas bien es cumplir los contratos y extender el ordenamiento de las cuentas fiscales, que no es algo fácil”, sostuvo.

En esa línea, planteó que Argentina necesita mantener esa orientación durante varios años. “Argentina necesita durante muchos años hacer las cosas bien, que es cumplir los contratos y extender el ordenamiento de las cuentas fiscales, algo que no es fácil. Se necesita mucho tiempo”, afirmó.

El ministro de Desregulación insistió en reducir el papel del Estado

Sturzenegger también reafirmó la postura del Gobierno sobre el rol del Estado en la economía. En ese sentido, sostuvo que la administración nacional debe concentrarse en ordenar su funcionamiento y reducir las intervenciones sobre la actividad privada.

Según planteó, el crecimiento económico debe tener como protagonista al sector privado, al que atribuyó la capacidad de generar riqueza.

“El resto lo van a hacer ustedes (en referencia al sector privado), que es donde se crea la riqueza. Hay que remar como los noruegos, hacer y hacer y que la ansiedad no te maree respecto de lo que es importante y relevante”, expresó al cerrar su presentación.

José Luis Daza también defendió el programa económico del Gobierno nacional

El foro también contó con la participación del viceministro de Economía, José Luis Daza, quien planteó que Argentina tiene una oportunidad para avanzar hacia un esquema económico «sin populismo».

Daza también hizo referencia a la necesidad de que el crecimiento económico se traduzca en mejores condiciones para la población. En particular, señaló que el Gobierno debe generar herramientas para “ayudar a los más pobres”.