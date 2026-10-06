Franco Colapinto aseguró que Singapur será «una de las competencias más extremas del año»

Vuelta de página para Franco Colapinto. La agenda deportiva venidera del piloto argentino propone, según sus propios dichos, uno de los desafíos competitivos más exigentes de la temporada 2026 de Fórmula 1.

Luego de la buena actuación en Malasia, donde logró reponerse de las penalidades sufridas y avanzar hasta el 13° puesto en la carrera del domingo, el pilarense llega al circuito urbano de Marina Bay, para el Gran Premio de Singapur; decimoséptimo compromiso del año.

El habitual clima del sudeste asiático, con altas temperaturas y humedad extrema, conjugado con las características del trazado, harán del fin de semana una dura prueba para los pilotos desde el mismo viernes. A ello sumarle, que el cronograma de actividades incluye la sexta y última carrera Sprint del calendario.

Singapore is calling 📞🌟 A circuit that requires constant focus, @PaulAron16 breaks down the twists and turns of Marina Bay Street Circuit in our @eni race preview 👊 https://t.co/Onq320ZmgE — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 6, 2026

El piloto de Alpine llega con el objetivo de reencontrarse con los puntos luego de dos competencias. Su última vez dentro del Top 10 fue en el GP de España en Madrid, cuando acabó 7°. Cumplidas 16 fechas, el argentino se mantiene 12° en el certamen, con 27 unidades.

«Después de nuestra carrera en Malasia, hacemos el corto viaje hacia Singapur para uno de los fines de semana más extremos de la temporada. El calor y la humedad fueron todo un desafío en Sepang y no será diferente este fin de semana, con el añadido de que se trata de un circuito urbano», expresó hoy el argentino.

Lejos de considerar las condiciones del trazado un obstáculo para disfrutar del fin de semana, el argentino ubicó a Marina Bay entre sus circuitos preferidos del calendario. La combinación de curvas técnicas, irregularidades en el asfalto y escaso margen de error es parte del atractivo que encuentra en la cita nocturna.

Singapore sights from the Singapore Flyer 🎡😍 What will the Lion City have in store for us this year? https://t.co/0fFJhV9CHV — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 6, 2026

«La pista no da respiro y es muy divertida de manejar. La mezcla de curvas técnicas, una superficie con baches y muros cercanos, además de correr bajo las luces, hace que sea una de mis favoritas del año«, afirmó Colapinto, que en Singapur tuvo su tercera experiencia en F1 en 2024.

Al tratarse de un fin de semana de formato Sprint, el desafío añadido será encontrar rápidamente la confianza necesaria en la pista de Marina Bay desde el primer día de acción en pista. Luego de la única práctica llegará la primera prueba de fuego: el “Sprint Shoot Out”.

«Las condiciones realmente premian la determinación y tendremos que encontrar el nivel adecuado desde el principio, ya que es otro fin de semana sprint. Tener dos sesiones de clasificación será emocionante y trabajaremos duro para aprovechar al máximo ambas oportunidades y colocarnos en una posición que nos permita sumar puntos», aseguró Franco.