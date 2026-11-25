A pocos días de la consagración de Boca Juniors en la Copa Sudamericana, Pepe Ochoa sorprendió con un enigmático que vincula al mundo del fútbol con el espectáculo. El periodista reveló que una pareja de bajo perfil habría puesto fin a su historia de amor después de poco más de un año de relación.

Según informó TN, durante una emisión de El ejército de la mañana, por Bondi Live, el panelista reveló que los protagonistas de la inesperada separación serían Nicolás Figal y Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez.

Pepe Ochoa reveló los motivos de la separación de Nicolás Figal y Lucía Celasco

De acuerdo con la información que compartió el periodista, la ruptura se habría concretado a mediados de octubre, después de varias semanas de discusiones y diferencias relacionadas con sus estilos de vida.

Ochoa sostuvo que las frecuentes salidas nocturnas del futbolista habrían generado malestar en Celasco, quien pretendía compartir más actividades sociales con su pareja.

Lo llamativo es que, según el panelista, ambos habían llegado a evaluar la posibilidad de convivir, antes de que los desencuentros comenzaran a desgastar el vínculo.

El periodista descartó que una infidelidad hubiera sido el desencadenante de la ruptura y atribuyó el distanciamiento a las diferencias cotidianas.

La historia de amor entre la nieta de Susana Giménez y el jugador de Boca

Los primeros rumores de romance entre Lucía Celasco y Nicolás Figal comenzaron a circular en agosto de 2025. Curiosamente, también fue Pepe Ochoa quien reveló entonces el incipiente vínculo durante una emisión de LAM.

En noviembre de ese año, la pareja decidió oficializar el noviazgo a través de las redes sociales.

Desde entonces, compartieron distintos viajes, entre ellos una escapada a Nueva York para celebrar las fiestas de fin de año y unas vacaciones por Europa en junio de 2026, con París y Roma entre sus destinos.

Sin embargo, pocos meses después de aquel viaje, la relación habría entrado en crisis.

Por el momento, ni Nicolás Figal ni Lucía Celasco confirmaron públicamente la separación, que trascendió en medio de los festejos de Boca por la obtención de un nuevo título internacional.