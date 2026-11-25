El cardenal Víctor Manuel «Tucho» Fernández, encargado de editar y publicar El diario íntimo del papa Francisco, reveló el motivo detrás de una de las mayores incógnitas de los 12 años de pontificado de Jorge Bergoglio: por qué nunca regresó a la Argentina tras ser elegido al frente de la Iglesia Católica en 2013.

Según afirmó el purpurado en una entrevista con el diario italiano Corriere della Sera, el Pontífice contaba con «información de inteligencia» que advertía sobre posibles acciones en su contra si concretaba una visita a su país natal.

«Tenía información de inteligencia, los servicios de inteligencia. Sabían que si venía, organizarían algo en su contra», aseguró Fernández, y precisó que la preocupación de Francisco no pasaba por recibir críticas personales, sino por desencadenar un episodio político que afectara negativamente al país.

El temor al escándalo y la alianza entre sectores de extrema derecha

Para Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y uno de los colaboradores más cercanos de Bergoglio, el Papa estaba acostumbrado a tolerar cuestionamientos individuales. «No era un problema para su ego: Francisco toleraba cualquier ataque, siempre diciendo ‘Me lo merezco’. Su miedo era el escándalo, que no hiciera ningún bien al pueblo argentino», sostuvo.

El cardenal atribuyó el origen de esas advertencias concretas a dos sectores políticos específicos: «la extrema derecha nacionalista y la extrema derecha neoliberal».

«No se llevan bien (entre sí), pero a veces se unen contra un enemigo común. Bergoglio era el enemigo común. La Doctrina Social de la Iglesia les resulta insoportable», remarcó sobre los grupos que repudiaban al Pontífice por los principios católicos vinculados a la justicia social, la dignidad humana, la solidaridad y la atención a los sectores más vulnerables.

Qué dice el diario íntimo sobre la Argentina y su propia autocrítica

Pese a la contundencia de estas declaraciones, Fernández aclaró a La Nación que Francisco nunca dejó asentado por escrito en su agenda personal el motivo por el cual evitó regresar a la Argentina.

El libro El diario íntimo del papa Francisco fue elaborado a partir de una agenda de 1992 que el entonces obispo auxiliar de Buenos Aires comenzó a utilizar como diario personal. La compilación reúne anotaciones realizadas entre 1992 y 2024, incluidas 86 páginas previas a su elección papal y 55 páginas correspondientes a su etapa en el Vaticano.

Entre sus pasajes más personales figuran el excesivo tiempo que le demandaba tratar con los argentinos durante su pontificado, relatos sobre tres oportunidades en las que aseguró haber percibido la presencia del demonio y severas autocríticas sobre episodios de desdén, envidia, orgullo e irritación, al punto de definirse con dureza como «el arrogante, autosuficiente y cínico Jorge que se miente a sí mismo».

El pedido reservado en Santa Marta detrás de la publicación

El responsable de seleccionar y ordenar los escritos explicó que buscó exponer una dimensión íntima del Pontífice, con sus dificultades, contradicciones, crisis personales, temores y formación religiosa.

El material guardado en un cuaderno negro llegó a sus manos tras una reunión con Francisco en la residencia de Santa Marta, donde Bergoglio le señaló un espacio en el que había tres documentos, un libro y la agenda.

«Cuando abrí la agenda, vi que la usaba como un diario, pero en ese momento no pude leer nada. Allí me dijo Francisco: “De esto verán ustedes”. No recuerdo exactamente las otras palabras que usó, pero sí la expresión “que sea para edificación”. Es decir, me estaba pidiendo que, llegado el momento, diera lo que podía servir a la gente para su edificación», concluyó Fernández.