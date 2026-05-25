Sur Trail en Paso Córdoba con sello allense: Ignacio Reyes y Valeria Mardones ganaron la general

El Área Natural Protegida Paso Córdoba, en Roca, fue epicentro del atletismo regional con la 3 edición del Sur Trail. La competencia, que reunió a una multitud de corredores en los desafiantes senderos y bardas roquenses, tuvo doble festejo allense en los 27 kilómetros, la distancia principal. Ignacio Reyes y Valeria Mardones se quedaron con la clasificación general masculina y femenina, respectivamente.





En la distancia principal, el allense Ignacio Reyes ratificó su gran presente y se quedó con la clasificación general masculina tras completar el recorrido en 1h44m22s. Detrás llegaron los representantes locales Agustín Rojas y Jorge Suárez.

Ignacio Reyes dominó en la general masculina. (Foto: Gentileza/Marcelo Merlo)

La rama femenina también tuvo festejo para Allen con la destacada actuación de Valeria Mardones, quien se impuso con un tiempo de 2h48m54s. La roquense Brenda Moltifori finalizó en el segundo puesto, mientras que Silvina Zúñiga, también de Allen, completó el podio.

En los 17 kilómetros hubo dominio local. Matteo Lescano fue el más rápido de la prueba con un registro de 1h14m49s. Franco Gargini y Martín Vásquez lo escoltaron en la clasificación masculina.

Entre las mujeres, Brenda Guerrero, de Allen, se quedó con la victoria y subió a lo más alto del podio. Las roquenses Paola Lineros y Georgina Ripani completaron los primeros puestos.

Por su parte, en la distancia promocional de 8 kilómetros, el reginense Martín Araya fue el más rápido en la rama masculina con un tiempo de 32m19s, en otra jornada marcada por el gran nivel competitivo y el acompañamiento del público. La local Soledad Muñoz fue la primera en cruzar la meta con un registro de 47m24s.

El top 3 en los 8 kilómetros de la rama femenina. (Foto: Gentileza)

Todas las clasificaciones del Sur Trail

Clasificación General – 27K

Masculino:

Ignacio Reyes (Allen) — 01:44:22.59 Agustín Rojas (Gral. Roca) — 01:56:02.22 Jorge Suárez (Gral. Roca) — 02:02:50.30

Femenino:

Valeria Mardones (Allen) — 02:48:54.55 Brenda Moltifori (Gral. Roca) — 02:52:45.28

Clasificación General – 17K

Masculino:

Matteo Lescano (Gral. Roca) — 01:14:49.96 Franco Gargini (Gral. Roca) — 01:16:10.24 Martín Vásquez (Allen) — 01:17:09.30

Femenino:

Brenda Guerrero (Allen) — 01:29:22.82 Paola Lineros (Gral. Roca) — 01:39:51.06 Georgina Ripani (Gral. Roca) — 01:45:47.40

Clasificación General – 8K

Femenino:

Soledad Muñoz (Gral. Roca) — 00:47:24 Georgina Anahí Marín (Maquinchao) — 00:50:08 Noelia Parra (Ing. Huergo) — 00:51:00

Masculino: