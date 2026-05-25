Del «guau gua» al «hola»: crearon un collar con IA que promete traducir a las mascotas

El enigma detrás de cada ladrido, postura o comportamiento repentino de nuestras mascotas podría estar cerca de resolverse gracias a la tecnología de consumo. La startup Meng Xiaoyi, con sede en Hangzhou (China), anunció el lanzamiento de un avanzado collar equipado con Inteligencia Artificial que promete traducir las comunicaciones y emociones de los perros en información completamente comprensible para los humanos.

A diferencia de las clásicas aplicaciones móviles de entretenimiento que saturan las tiendas digitales sin sustento real, los desarrolladores de este dispositivo aseguran haber logrado un verdadero avance funcional en la comunicación entre especies y ya planean su distribución global.

¿Cómo funciona el traductor chino para mascotas?

El dispositivo, que se coloca alrededor del cuello del animal, combina sensores físicos con procesamiento de datos en la nube:

Integración de IA: el sistema físico trabaja en conjunto con el modelo de lenguaje Qwen de Alibaba Cloud .

el sistema físico trabaja en conjunto con el modelo de lenguaje . Análisis en tiempo real: el collar no solo graba los sonidos aislados, sino que monitorea de forma continua los patrones de voz, los cambios físicos, la postura y los hábitos de comportamiento del perro.

el collar no solo graba los sonidos aislados, sino que monitorea de forma continua los patrones de voz, los cambios físicos, la postura y los hábitos de comportamiento del perro. La promesa: al cruzar el audio con el rastreo de movimiento, el sistema afirma identificar las emociones subyacentes del animal con una tasa de precisión cercana al 95%.

El valor de mercado del hardware supera los 100 dólares y el interés comercial fue inmediato: desde que se abrió la preventa el pasado 1 de mayo, la empresa ya registra más de 10.000 pedidos anticipados tanto en el mercado asiático como en el internacional.

La advertencia de los científicos: ¿Realidad o marketing?

A pesar del furor comercial y de haber conseguido una ronda de inversión inicial de un millón de dólares para financiar su producción en masa, la comunidad científica y los expertos en veterinaria ya encendieron las luces de alarma.

El principal cuestionamiento radica en que Meng Xiaoyi no ha publicado ningún estudio revisado por pares ni informes de laboratorios independientes que respalden el publicitado 95% de efectividad. Sin un conjunto de datos público, los especialistas advierten que es imposible determinar si el software realmente interpreta al animal o si se trata de un algoritmo de respuestas genéricas basado en contextos simulados.

Con el inicio de los envíos de los primeros lotes a los hogares, la tecnología de consumo se enfrenta a su prueba de fuego real. El veredicto final sobre si la Inteligencia Artificial logrará romper la barrera idiomática con el mejor amigo del hombre quedará en manos de los propios usuarios.