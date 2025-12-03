Franco Colapinto cambia de compañero en el inicio del GP de Abu Dhabi

Se acerca el final de la segunda temporada de Franco Colapinto en la Fórmula 1. A pesar de no haber corrido durante todo el año en 2024 y 2025, el piloto de Alpine correrá su Gran Premio número 27 en Abu Dhabi.

En el circuito de Yas Marina, terminará una temporada tediosa para Franco, donde tuvo quizás el peor auto de la parrilla y no pudo demostrar su verdadero nivel. A pesar de estas dificultades, Alpine tuvo en cuenta el flojo rendimiento de su monoplaza y lo confirmó como piloto titular de la escudería en 2026.

A solo días del comienzo del GP de Abu Dhabi, Alpine tomó una decisión que sorprendió al argentino. La escudería francesa confirmó que Paul Aron se subirá al auto de Pierre Gasly y participará de las Práctica Libre 1, que se realizará este viernes. Vale destacar que según el reglamento, cada piloto debe ceder su auto en dos ocasiones durante la temporada.

Además, remarcaron que Kush Maini participará de los test de jóvenes pilotos que se llevarán a cabo en este circuito el próximo martes. El piloto indio, que llegó a Alpine a principios de temporada, tendrá contacto por primera vez con un auto moderno de Fórmula 1, luego de correr en algunas ocasiones con modelos viejos.

Paul Aron y Kush Maini, pilotos de reserva de Alpine.

La fecha para conocer el nuevo auto

Este martes, Alpine confirmó la fecha en la que dará a conocer su nuevo monoplaza para 2026. La presentación será el 23 de enero en Barcelona, donde se mostrará por primera vez el diseño del A526. Este evento contará con la participación de Franco Colapinto y Pierre Gasly, según confirmaron en las redes sociales.

El auto se presentará en esta fecha, ya que se realizarán pruebas privadas en el circuito del Gran Premio de España, desde el 26 al 30 de enero, en lo que será el primer contacto del argentino con su nuevo monoplaza. La pretemporada continuará en Bahrein, en las pruebas abiertas previstas del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero.

Horarios del GP de Abu Dhabi

Viernes 5 de diciembre

Práctica Libre 1: 6:30

Práctica Libre 2: 10:00

Sábado 6 de diciembre

Práctica Libre 3: 7:30

Clasificación: 11:00

Domingo 7 de diciembre

Carrera (58 vueltas): 10:00

*Todos los horarios corresponden a Argentina.