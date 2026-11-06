Franco Colapinto completó el viernes en Interlagos: «Estuvo bien, pero hay que seguir trabajando»

Foto: AP. Buen viernes para Colapinto en Interlagos, con referencias de tiempos que ilusionan para mañana.

Primera jornada aprobada. Aunque con cosas por pulir, Franco Colapinto cerró el viernes de entrenamientos libres en Interlagos con la satisfacción de cumplir con el programa establecido y de obtener buenos parámetros con vistas a la clasificación de este sábado.

Aunque la aparición de la lluvia está al caer (cayeron un par de gotas en la parte final del día), el rendimiento del argentino en el segundo ensayo ratificó lo ocurrido temprano y confirmó el buen paquete mecánico, en líneas generales, para el resto del fin de semana en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1.

El piloto de Alpine coronó el viernes con un 11° puesto en la segunda tanda de entrenamientos libres, a 1s233 del tiempo empleado por el flamante campeón del mundo, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), que marcó el ritmo puntero de principio a fin.

Semáforo verde y el argentino, 9° en el primer turno, salió a pista con goma dura usada, completando un puñado de giros (esa goma probablemente no se use el domingo) hasta regresar a boxes por el compuesto blando tras los primeros seis minutos.

Ya en simulacro de clasificación, el pilarense logró en ese lapso el 10° mejor tiempo; parámetro que marca dónde puede estar parado Alpine en la qualy de mañana. Cumplido ese programa, otra vez pasó por los pits y esta vez decidiendo por neumático duro usado, completando los últimos 18 minutos en modo simulacro de carrera.

La lluvia apareció, aunque de modo muy leve. ¿Un aviso de lo que se viene? De concretarse, el panorama cambiará los planes, pero emparejará las fuerzas e incrementará las chances de aquellos que están lejos de la punta. En esa nómina podríamos incluir a Colapinto y el francés Pierre Gasly.

En declaraciones post ensayos, Colapinto reconoció tener buen potencial pero también marcó los aspectos a mejorar para el resto del fin de semana.

«Probamos un set-up un poco distinto a la FP1, para probar si iba un poco mejor. Pero el auto estuvo un poco más duro, y si bien había mejorado en un par de aspectos, era muy inconsistente y se movía mucho en los baches asi que volvimos un poco para atrás», comenzó diciendo.

«Estuvo un poco mejor el auto pero todavía falta. Bloqueando en todos lados, falta tracción y consistencia. Trabajaremos para mejorar mañana», cerró.

Apareció el campeón

En su primera carrera como el mejor del plantel, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) cerró la jornada de viernes en San Pablo con el mejor tiempo, tras emplear 1m 10s 763 en su mejor giro, de los 35 completados en la tanda.

Detrás se ubicó el inglés Lando Norris (McLaren), dominador de la primera sesión, a 253 milésimas del joven italiano. En tanto que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que previamente también había sido de los más veloces, cerró el trío de punta a casi tres décimas del campeón.

George Russell (Mercedes), Oscar Piastri (McLaren), Lewis Hamilton (Ferrari), Charles Leclerc (Ferrari), Gabriel Bortoleto (Audi), Isack Hadjar (Red Bull) y Oliver Bearman (Haas), cerraron el Top 10.

La actividad en Interlagos continuará este sábado, desde las 11:30, con la tercera y última práctica libre. Después, desde las 15, irá la clasificación para la gran carrera del domingo.