Dólar oficial: a cuánto cerró la semana en el Banco Nación y qué marca el feriado bancario

Con un circuito mayorista de dólar oficial que funcionó de manera anticipada para canalizar las obligaciones del comercio exterior y una intervención neta positiva de la autoridad monetaria, las cotizaciones institucionales ratificaron su sendero de orden nominal, brindando un marco de certidumbre para la planificación y los balances de costos.

En el cierre de una semana financiera atípica por la celebración del Día del Bancario, la plaza cambiaria completó sus operaciones formales con absoluta serenidad en los mostradores, logrando sortear las presiones observadas en los mercados externos ante la firmeza internacional del dólar y los reacomodamientos en las tasas soberanas de Wall Street.

Viernes 6 de noviembre 2026: cotizaciones del dólar oficial en el Banco Nación y pizarras

Al término de la actividad operativa en las ventanillas del Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial minorista despidió la jornada de este viernes 6 de noviembre 2026 en $1.520 para la compra y $1.570 para la venta, mientras que el promedio de bancos del sistema comercial reportado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) concluyó en $1.518,39 para la compra y $1.571,84 para la venta.

Viernes 6 de noviembre 2026.

A continuación, la radiografía detallada con los valores de referencia del mercado cambiario para la toma de decisiones al cierre semanal:

Tipo de cambio Compra Venta Estado y balance de cierre Dólar oficial (Banco Nación) $1.520,00 $1.570,00 Referencia minorista formal de cierre semanal Dólar oficial (Promedio BCRA) $1.518,39 $1.571,84 Promedio ponderado de entidades privadas Dólar mayorista (BCRA) $1.536,50 $1.545,50 Canal exclusivo para operaciones de comercio exterior Dólar tarjeta / turista — $2.041,00 Minorista con recargo del 30% deducible de Ganancias Dólar blue $1.535,00 $1.555,00 Mercado informal en zona de equilibrio al cierre Dólar MEP (Bolsa) $1.583,82 Operatoria bursátil mediante títulos soberanos AL30 Dólar Contado con Liquidación (CCL) $1.678,54 Transferencia y liquidación de activos en el exterior Euro oficial $1.698 $1.796 Cotización institucional de referencia BNA

Fuente: Registros diarios del Banco de la Nación Argentina, Banco Central de la República Argentina y operadores de la plaza bursátil.

Dólar oficial en la Patagonia: cotizaciones en Río Negro y Neuquén este viernes 6 de noviembre 2026

En el ámbito regional, las entidades financieras de referencia en Río Negro y Neuquén mantuvieron operativas sus plataformas de banca electrónica durante la jornada festiva del sector bancario, cerrando con las siguientes posiciones:

Viernes 6 de noviembre 2026.

Jurisdicción Entidad Bancaria Regional Compra Venta Estado y cobertura operativa Neuquén Banco Provincia del Neuquén (BPN) $1.510,00 $1.580,00 Canales digitales y sucursales en todo el territorio neuquino Río Negro Banco Patagonia $1.520,00 $1.570,00 Agente financiero oficial en paridad con el mostrador nacional

Fuente: Informes de cotización del Banco Provincia del Neuquén (BPN) y Banco Patagonia al cierre del viernes 6 de noviembre de 2026.

Brecha cambiaria: la cercanía del dólar oficial con el dólar blue y los tipos bursátiles

El rasgo distintivo de esta última sesión reside en la inversión de la brecha tradicional, ya que el dólar blue cerró a $1.555 para la venta, ubicándose $15 por debajo del dólar oficial del Banco Nación ($1.570).

Esta brecha negativa del -0,96% ratifica la abundante liquidez en pesos del circuito informal, desarticulando los incentivos a cualquier maniobra de arbitraje paralelo y brindando previsibilidad a las listas de precios en el comercio mayorista.

Por su parte, el dólar MEP, cotizado en $1.583,82, operó con un diferencial respecto de las ventanillas bancarias, manteniéndose como el canal formal, transparente y predilecto para la dolarización de empresas y familias sin afectar el saldo de divisas en las arcas públicas.