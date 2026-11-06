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Economía

Dólar oficial: a cuánto cerró la semana en el Banco Nación y qué marca el feriado bancario

El dólar oficial culminó la semana en las pizarras del Banco Nación, mientras el Banco Central absorbió divisas en el mercado mayorista y el dólar blue cerró por debajo de la cotización formal. El mapa cambiario de este viernes 6 de noviembre 2026.

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Daniela Castro

Por Daniela Castro

Dólar oficial hoy: a cuánto cerró en el Banco Nación.-

Dólar oficial hoy: a cuánto cerró en el Banco Nación.-

Con un circuito mayorista de dólar oficial que funcionó de manera anticipada para canalizar las obligaciones del comercio exterior y una intervención neta positiva de la autoridad monetaria, las cotizaciones institucionales ratificaron su sendero de orden nominal, brindando un marco de certidumbre para la planificación y los balances de costos.

En el cierre de una semana financiera atípica por la celebración del Día del Bancario, la plaza cambiaria completó sus operaciones formales con absoluta serenidad en los mostradores, logrando sortear las presiones observadas en los mercados externos ante la firmeza internacional del dólar y los reacomodamientos en las tasas soberanas de Wall Street.

Viernes 6 de noviembre 2026: cotizaciones del dólar oficial en el Banco Nación y pizarras

Al término de la actividad operativa en las ventanillas del Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial minorista despidió la jornada de este viernes 6 de noviembre 2026 en $1.520 para la compra y $1.570 para la venta, mientras que el promedio de bancos del sistema comercial reportado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) concluyó en $1.518,39 para la compra y $1.571,84 para la venta.

Viernes 6 de noviembre 2026.

A continuación, la radiografía detallada con los valores de referencia del mercado cambiario para la toma de decisiones al cierre semanal:

Tipo de cambioCompraVentaEstado y balance de cierre
Dólar oficial (Banco Nación)$1.520,00$1.570,00Referencia minorista formal de cierre semanal
Dólar oficial (Promedio BCRA)$1.518,39$1.571,84Promedio ponderado de entidades privadas
Dólar mayorista (BCRA)$1.536,50$1.545,50Canal exclusivo para operaciones de comercio exterior
Dólar tarjeta / turista$2.041,00Minorista con recargo del 30% deducible de Ganancias
Dólar blue$1.535,00$1.555,00Mercado informal en zona de equilibrio al cierre
Dólar MEP (Bolsa)$1.583,82Operatoria bursátil mediante títulos soberanos AL30
Dólar Contado con Liquidación (CCL)$1.678,54Transferencia y liquidación de activos en el exterior
Euro oficial$1.698$1.796Cotización institucional de referencia BNA

Fuente: Registros diarios del Banco de la Nación Argentina, Banco Central de la República Argentina y operadores de la plaza bursátil.

Dólar oficial en la Patagonia: cotizaciones en Río Negro y Neuquén este viernes 6 de noviembre 2026

En el ámbito regional, las entidades financieras de referencia en Río Negro y Neuquén mantuvieron operativas sus plataformas de banca electrónica durante la jornada festiva del sector bancario, cerrando con las siguientes posiciones:

Viernes 6 de noviembre 2026.
JurisdicciónEntidad Bancaria RegionalCompraVentaEstado y cobertura operativa
NeuquénBanco Provincia del Neuquén (BPN)$1.510,00$1.580,00Canales digitales y sucursales en todo el territorio neuquino
Río NegroBanco Patagonia$1.520,00$1.570,00Agente financiero oficial en paridad con el mostrador nacional

Fuente: Informes de cotización del Banco Provincia del Neuquén (BPN) y Banco Patagonia al cierre del viernes 6 de noviembre de 2026.

Brecha cambiaria: la cercanía del dólar oficial con el dólar blue y los tipos bursátiles

El rasgo distintivo de esta última sesión reside en la inversión de la brecha tradicional, ya que el dólar blue cerró a $1.555 para la venta, ubicándose $15 por debajo del dólar oficial del Banco Nación ($1.570).

Esta brecha negativa del -0,96% ratifica la abundante liquidez en pesos del circuito informal, desarticulando los incentivos a cualquier maniobra de arbitraje paralelo y brindando previsibilidad a las listas de precios en el comercio mayorista.

Por su parte, el dólar MEP, cotizado en $1.583,82, operó con un diferencial respecto de las ventanillas bancarias, manteniéndose como el canal formal, transparente y predilecto para la dolarización de empresas y familias sin afectar el saldo de divisas en las arcas públicas.


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Con un circuito mayorista de dólar oficial que funcionó de manera anticipada para canalizar las obligaciones del comercio exterior y una intervención neta positiva de la autoridad monetaria, las cotizaciones institucionales ratificaron su sendero de orden nominal, brindando un marco de certidumbre para la planificación y los balances de costos.

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