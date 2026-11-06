Carriqueo y Aliotti volaron en la Patagonia y se quedaron con los 21K del ASICS K42

Carrique se quedó con el podio en los 21k en una exigente competencia en Villa La Angostura.

En una jornada inaugural marcada por el clima patagónico y la adrenalina, el atleta olímpico Javier Carriqueo y la rionegrina Jimena Aliotti se consagraron como los ganadores de los 21K, la distancia que abrió la 23° edición del ASICS K42 en Villa La Angostura.

La tradicional competencia de montaña comenzó con un gran nivel de atletas. En la rama masculina, el neuquino Javier Carriqueo volvió a hacer valer su jerarquía y localía para quedarse con el escalón más alto del podio con un registro de 1:36:38, seguido de cerca por el corredor bonaerense Ezequiel Pauluzak (1:37:09), quien logró una excelente segunda posición por los senderos cordilleranos.

Javier Carriqueo volvió a quedarse con el primer puesto, al igual que en 2025, en los 21K.

Por el lado de las damas, la gran protagonista de la jornada fue Jimena Aliotti. La corredora de Catriel cruzó la meta en el primer lugar de la general con 2:05:10, tras una sólida e impecable estrategia de carrera, consolidándose como la reina de la distancia corta en una de las citas más exigentes del calendario sudamericano.

La rionegrina Jimena Aliotti cruzó la meta en el primer lugar entre las damas. (Fotos Prensa K42)

La acción de los 21 kilómetros y el inicio de la modalidad de Postas sirvieron como el prólogo perfecto para el plato fuerte del fin de semana.

El epicentro de la competencia, montado sobre la calle Cerro Bayo, ya late al ritmo de lo que será la largada del K42 (42K) este sábado a partir de las 9:00 y de la modalidad de Postas 2x21K. A las 10:30 se correrán los 10K.

Para la carrera principal de mañana se espera un condimento épico: una importante acumulación de nieve en las zonas altas del circuito.

La organización confirmó que las condiciones están dadas para que los competidores hagan cumbre en el Cerro Bayo, donde además de la clasificación general se disputará el emblemático «Premio Cumbre» para los primeros en coronar la cima. El fin de semana de fiesta deportiva cerrará por la noche con la tradicional KFest.





