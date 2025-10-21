Sorpresiva ausencia de Messi en el entrenamiento de Inter Miami

Inter Miami cerró su participación en la primera fase de la Major League Soccer de la major manera, con una goleada por 5-2 como visitante de Nashville con un hat-trick de Lionel Messi. Sin embargo, este martes, en vísperas del primer compromiso por la fase final, que será este viernes ante el mismo equipo pero en el Chase Stadium, La Pulga se ausentó sorpresivamente de la práctica.

El entrenamiento, bajo las órdenes del entrenador Javier Mascherano, se llevó a cabo en el predio del club sin el astro argentino y no hubo información oficial por parte de las Garzas. De esta manera, comenzaron las especulaciones y podría tratarse de una intención del Jefecito de bajar las cargas de cara a la etapa final de la MLS.

Messi, actualmente el goleador de la liga estadounidense con 29 conquistas en 34 fechas, buscará el título con Inter Miami, que finalizó tercero en la Conferencia Este y deberá enfrentar a Nashville en la primera ronda de la fase final.

MESSI HAT TRICK 🎩🎩🎩 pic.twitter.com/8UUpchR956 — Major League Soccer (@MLS) October 19, 2025

A fin de año se termina el contrato de La Pulga y, si bien todavía no estampó la firma, todo está muy encaminado para que se dé su continuidad.

«Será una pregunta que debe responder Leo cuando él crea que lo debe hacer. Yo no soy quien para responder por él. No sé si sé o no sé, no me compete a mi responder eso», expresó Rodrigo De Paul, en una rueda de prensa que dio este martes tras la práctica de Las Garzas.