Franco Colapinto eligió entre Maradona y Messi: la inesperada respuesta que vincula a Riquelme

El debate sobre quién es mejor: Lionel Messi o Diego Maradona, sigue vigente en Argentina. Y esta vez, le llegó el turno a Franco Colapinto de elegir. El piloto argentino opinó sobre los dos máximos referentes del fútbol, pero además mostró su fanatismo por Boca.

El piloto de Alpine, que espera su chance para volver a la Fórmula 1, participó de un ping pong y fue consultado sobre el Pelusa y la Pulga.

Sin embargo, el joven de Pilar se corrió de la pregunta y priorizó al máximo ídolo de Boca, club del que es fanático. «Creciendo, mi ídolo de Boca Juniors era Juan Román Riquelme«, aseguró.

Aunque no le esquivó al debate y dejó en claro que «fuera de Boca, como todos los argentinos, amo a Lionel Messi«.

Franco Colapinto habló de su futuro en la Fórmula 1

El actual piloto reserva de la escudería francés opinó sobre su futuro en la máxima categoría del automovilismo y aseguró que “no tengo miedo de intentarlo, no me asusta cometer errores o equivocarme. Todo forma parte del camino«.

En ese sentido, remarcó cuál es su pensamiento como una de las promesas argentinas en el deporte: «Más allá de la Fórmula 1, mi sueño es inspirar a la mayor cantidad posible de jóvenes pilotos argentinos a perseguir su pasión por el automovilismo y ver más representación de mi país en el nivel más alto”.