Franco Colapinto, en la previa de Brasil: conforme con el presente y esperanzado con el futuro

Franco Colapinto empezó a “acelerar” en Interlagos. El pilarense dejó atrás una intensa agenda de actividades en la jornada de jueves, previa al inicio de la acción en pista con el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, vigésima cita de la temporada 2026.

El piloto de Alpine arrancó la mañana pedaleando y reconociendo el “José Carlos Pace” de Interlagos junto a integrantes del staff de su equipo, hasta que la siempre oportuna lluvia paulista se hizo presente y arruinó los planes.

Devuelta al “Hospitality” de Alpine (la zona de descanso y reuniones), Franco prosiguió con los compromisos de rigor ya estipulados: el encuentro con los distintos medios gráficos argentinos presentes, entre ellos Río Negro, y luego actividades promocionales con diversos sponsors y el mismo team.

AFP: Luego de unos minutos a la prensa gráfica, Franco también estuvo prensente en la conferencia oficial de la F1.

Los quince minutos otorgados a la prensa fueron suficientes para comenzar a diagramar el aspecto deportivo estrictamente. Colapinto llega a “casa” a buscar revancha y sacarse la espina de México, mientras la escuadra francesa insiste en apelar y poder recuperar lo injustamente perdido.

“En general no fue un mal año. La temporada arrancó bien pero se pinchó un poco en algún momento. Pudimos ir mejorando y el equipo, en relación a lo que fue el año pasado, dio un salto muy grande«, comenzó declarando Franco en la rueda de prensa destinada a la prensa gráfica en el paddock.

Y agregó: «Así que contento con el balance a esta hora. Obviamente que hay mucho por mejorar y trabajar, pero es un buen salto comparación con el año pasado. Sobre todo, en cuanto a lo que tuvimos que trabajar y en cuanto a lo que teníamos como expectativas”.

Optimismo por un lado y lamento por el otro. Las distintas circunstancias de las últimas carreras complicaron la lucha del team por el 5° puesto del campeonato de constructores, algo que parece cada vez más lejano.

Así luce el box de Alpine en la previa del GP de Brasil.

En ese sentido, aunque no pierde el optimismo para lo que resta del calendario 2026, el argentino ve el 2027 mejores perspectivas de lo que asomaba esta temporada actual.

“Si bien obviamente por ahora está más complicado llegar al quinto puesto en el campeonato que con lo que pasó en las últimas carreras, sigue siendo positivo. Seguimos dando saltos carrera tras carrera, seguimos aprendiendo un poco más del auto. Creo que para el año que viene tenemos un claro panorama de dónde hay que mezclar y eso es positivo«, explicó al respecto.

Y reconoció: «Sabemos en lo que tenemos que trabajar. Pero muchas de esas cosas llevan tiempo y son a veces cambios muy fundamentales del auto. Para eso hay que esperar al año siguiente. Y por lo general cuando vas mejorando cosas durante el año, es como poner una curita arriba de donde tenés un poco lastimado y donde tenés que mejorar un poco, pero es muy difícil mejorar el problema fundamental del auto sin hacer un cambio grande”, graficó el argentino en la penúltima pregunta.

Alpine no corre solo. Los demás también trabajan, mejoran y desarrollan. La caída en rendimiento respecto al inicio de año, estuvo acompañado por el salto de otros equipos. Como, por ejemplo, Racing Bulls, su rival directo…

“Sabemos en la dirección que tenemos que ir para mejorar algunos problemas que tenemos, pero obviamente hasta que no lo probemos es difícil saber. Pero en general creo que va a ser más seguro que este año. Hay que ver cuánto mejoran los demás. Cuando termine la temporada es un poco una carrera de ingenieros saber cuánto mejora cada equipo, entonces ahí hay que esperar y ver qué pasa», concluyó.