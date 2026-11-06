WhatsApp tendrá una nueva alerta contra estafas: cómo saber si un mensaje es peligroso

WhatsApp prepara una nueva función de seguridad que podría cambiar la manera de detectar estafas dentro de la aplicación. Se trata de Scam Alert, una herramienta que utilizará inteligencia artificial para identificar mensajes sospechosos y advertir a los usuarios antes de que caigan en posibles engaños.

Según explicó Meta, la empresa propietaria de WhatsApp, el sistema fue diseñado para funcionar directamente en el celular, sin enviar el contenido de las conversaciones a servidores externos. De esta manera, la compañía busca reforzar la seguridad sin comprometer el cifrado de extremo a extremo que protege los mensajes.

Cómo funcionará la nueva alerta contra estafas de WhatsApp

La herramienta Scam Alert utilizará un modelo de inteligencia artificial capaz de analizar determinadas características de los mensajes recibidos de números que no están guardados entre los contactos.

El objetivo será reconocer patrones que suelen aparecer en intentos de fraude, como mensajes que buscan engañar a una persona para obtener información personal, acceder a sus cuentas o convencerla de realizar una transferencia de dinero.

Cuando el sistema identifique una posible estafa, aparecerá una advertencia dentro de la conversación.

A partir de ese momento, el usuario podrá decidir qué hacer:

Bloquear al remitente para evitar nuevos contactos.

para evitar nuevos contactos. Reportar la conversación si considera que se trata de una estafa.

si considera que se trata de una estafa. Continuar hablando si reconoce a la persona o considera que el mensaje es legítimo.

si reconoce a la persona o considera que el mensaje es legítimo. Marcar el chat como confiable si entiende que la advertencia fue un error.

La función no bloqueará automáticamente todas las conversaciones sospechosas. Su finalidad será ofrecer información adicional para que cada persona pueda tomar una decisión.

¿WhatsApp podrá leer los mensajes privados para detectar estafas?

Una de las principales dudas sobre esta herramienta está relacionada con la privacidad.

Meta aseguró que el análisis se realizará dentro del propio dispositivo, mediante un modelo de inteligencia artificial que se descargará en el celular cuando el usuario active la función.

Esto significa que el contenido de los mensajes no tendrá que enviarse a los servidores de WhatsApp para determinar si una conversación presenta señales de fraude.

La empresa también aclaró que los mensajes no serán denunciados automáticamente y que la decisión de reportar una conversación seguirá en manos del usuario.

El sistema podrá recopilar estadísticas anónimas y agrupadas sobre la cantidad de advertencias generadas y las decisiones tomadas, pero no enviará el contenido de los chats para realizar esas mediciones.

De esta manera, la nueva herramienta buscará complementar el cifrado de extremo a extremo que ya utiliza la aplicación.

Cómo activar Scam Alert en WhatsApp y cuándo estará disponible

Scam Alert será una función opcional, por lo que cada usuario podrá decidir si quiere utilizarla.

Una vez activada, la herramienta descargará el modelo de inteligencia artificial necesario para identificar posibles mensajes fraudulentos.

Sin embargo, todavía no existe una fecha oficial para su lanzamiento general.

Meta confirmó que la función se encuentra en una etapa limitada de pruebas beta y que continuará realizando evaluaciones antes de extender su disponibilidad.

Por eso, es posible que la opción todavía no aparezca en la configuración de WhatsApp de muchos usuarios.

Las señales de una posible estafa por WhatsApp que conviene conocer

Mientras se desarrolla esta nueva herramienta, existen algunas señales que pueden ayudar a identificar intentos de fraude.

Entre las situaciones que requieren especial atención se encuentran:

Mensajes que piden códigos de verificación: ninguna persona debería solicitar el código de seis dígitos que permite registrar una cuenta de WhatsApp.

ninguna persona debería solicitar el código de seis dígitos que permite registrar una cuenta de WhatsApp. Pedidos urgentes de dinero: especialmente cuando alguien asegura ser un familiar o conocido que cambió de número.

especialmente cuando alguien asegura ser un familiar o conocido que cambió de número. Promesas de premios o beneficios inesperados: pueden utilizarse para conseguir datos personales o bancarios.

pueden utilizarse para conseguir datos personales o bancarios. Enlaces desconocidos: algunos conducen a páginas falsas que imitan sitios de bancos, comercios u organismos.

algunos conducen a páginas falsas que imitan sitios de bancos, comercios u organismos. Mensajes que generan miedo o presión: los estafadores suelen exigir una respuesta inmediata para evitar que la víctima compruebe la información.

Ante un mensaje sospechoso, lo más recomendable es no compartir datos personales, no enviar dinero y verificar la identidad del remitente por otro medio.

También es importante mantener actualizada la aplicación y activar la verificación en dos pasos para agregar una capa de protección a la cuenta.

Qué cambia con la nueva función de seguridad de WhatsApp

La principal diferencia de Scam Alert será su capacidad para advertir sobre posibles engaños antes de que el usuario avance en una conversación riesgosa.

En lugar de depender exclusivamente de denuncias o bloqueos posteriores, la aplicación buscará identificar señales sospechosas mediante inteligencia artificial.

La herramienta no garantizará que todas las estafas sean detectadas, ya que los sistemas automatizados pueden cometer errores y las modalidades de fraude cambian constantemente.

Sin embargo, podría convertirse en una nueva barrera de protección frente a los mensajes de desconocidos que intentan obtener información, dinero o acceso a cuentas personales.

Por ahora, WhatsApp continúa probando Scam Alert y no confirmó cuándo llegará a todos los celulares.