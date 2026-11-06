La Peña de Morfi: quiénes son los invitados de este domingo 8 de noviembre y a qué hora empieza

La Peña de Morfi regresa este domingo 8 de noviembre a la pantalla de Telefe con una nueva edición cargada de música y entrevistas. El ciclo conducido por Diego Leuco y Carina Zampini contará con la participación de tres reconocidas figuras de la música argentina e internacional, además de los segmentos habituales de cocina y entretenimiento.

Según informó Infobae, los invitados confirmados para esta emisión son Coti Sorokin, Elena Roger y Carlos Vives. El programa comenzará a las 13 y tendrá una programación especial debido a la cobertura televisiva de la visita del papa León XIV.

Quiénes son los invitados de La Peña de Morfi este domingo 8 de noviembre

La nueva edición reunirá a tres artistas con trayectorias muy diferentes, desde el pop y el rock argentino hasta la música colombiana y el teatro musical.

Coti Sorokin: el cantante y compositor argentino será uno de los protagonistas de la tarde. Reconocido por canciones como Nada fue un error y Antes que ver el sol, llevará su repertorio al escenario del programa.

el cantante y compositor argentino será uno de los protagonistas de la tarde. Reconocido por canciones como Nada fue un error y Antes que ver el sol, llevará su repertorio al escenario del programa. Elena Roger: la actriz y cantante, reconocida por su destacada trayectoria en el teatro musical argentino e internacional, también participará de la emisión. Su carrera incluye importantes producciones como Evita y Piaf.

la actriz y cantante, reconocida por su destacada trayectoria en el teatro musical argentino e internacional, también participará de la emisión. Su carrera incluye importantes producciones como Evita y Piaf. Carlos Vives: el cantante colombiano será otra de las grandes figuras de la jornada. En su caso, participará de una entrevista con los conductores. El artista es uno de los principales referentes de la música latina, con éxitos como La bicicleta y Fruta fresca.

La combinación de artistas nacionales e internacionales será el principal atractivo musical del domingo, con presentaciones y conversaciones sobre sus respectivas carreras.

La Peña de Morfi tendrá música, cocina y entretenimiento

Además de las figuras invitadas, La Peña de Morfi mantendrá su propuesta habitual, que combina espectáculos musicales, entrevistas, recetas y momentos de humor.

La cocina es uno de los espacios más reconocidos del ciclo, con preparaciones pensadas para compartir en familia y recetas tradicionales de la gastronomía argentina.

El programa también se caracteriza por reunir a músicos de diferentes generaciones y estilos, desde el folklore y el tango hasta el pop, el rock y los ritmos latinoamericanos.

Con Diego Leuco y Carina Zampini al frente de la conducción, la propuesta continúa apostando por un formato familiar que combina entretenimiento y música en vivo.

A qué hora empieza La Peña de Morfi este domingo 8 de noviembre

La Peña de Morfi se emitirá este domingo 8 de noviembre desde las 13 por Telefe, con una nueva edición que tendrá como invitados a Coti Sorokin, Elena Roger y Carlos Vives.

La programación del canal también estará marcada por una cobertura especial de la visita del papa León XIV, que se emitirá bajo el nombre Juntos con el Papa.

De esta manera, Telefe combinará su tradicional propuesta musical del mediodía con una transmisión especial durante la jornada.

Con tres figuras destacadas y una programación diferente, La Peña de Morfi buscará acompañar a los televidentes en un domingo de música, entrevistas y actualidad.