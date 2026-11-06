Araceli González habló del escándalo de PH y reveló por qué rechazó ir al programa de Andy Kusnetzoff

Araceli González sorprendió al revelar que rechazó una invitación para participar en PH: Podemos Hablar (Telefe), el programa conducido por Andy Kusnetzoff que recientemente quedó en el centro de la polémica por el fuerte enfrentamiento entre Santi Maratea y la China Ansa. La actriz explicó los motivos de su decisión y reflexionó sobre los riesgos de exponerse en televisión.

Según informó Infobae, González habló con el programa SQP (América TV), donde confirmó que el conductor la invita habitualmente a participar de su ciclo. Sin embargo, esta vez decidió no aceptar la propuesta debido a sus compromisos laborales y al desgaste que implica una aparición televisiva.

Por qué Araceli González rechazó la invitación de Andy Kusnetzoff a PH

La actriz explicó que actualmente está concentrada en sus proyectos profesionales, especialmente en el lanzamiento de su marca Gara en una plataforma comercial.

En ese contexto, aseguró que participar de un programa de televisión requiere tiempo, preparación y una disposición emocional que hoy prefiere reservar para otras actividades.

“No tengo energía”, reconoció, y advirtió que presentarse en un programa sin estar preparada puede llevar a cometer errores.

También señaló que, en su experiencia, las mujeres suelen enfrentar mayores exigencias relacionadas con la imagen y la vestimenta antes de una aparición televisiva.

De todas maneras, aclaró que su decisión no tiene relación con un conflicto personal con Andy Kusnetzoff, a quien conoce desde hace muchos años y por quien siente un profundo cariño.

Qué dijo Araceli González sobre el escándalo entre Santi Maratea y la China Ansa

Durante la entrevista, González también fue consultada por el enfrentamiento que protagonizaron Santi Maratea y la China Ansa durante una grabación de PH, que obligó a interrumpir el programa durante aproximadamente 20 minutos.

La actriz reconoció que vio lo ocurrido y consideró que la situación había alcanzado un nivel de tensión excesivo.

En particular, cuestionó los riesgos que puede generar la dinámica del programa, donde los invitados tienen la posibilidad de realizarse preguntas entre ellos.

Para Araceli, este formato puede provocar situaciones incómodas cuando una persona formula una pregunta que termina exponiendo a otro participante.

En ese sentido, explicó que los conductores suelen tener experiencia para reconocer determinados límites, mientras que los invitados pueden no medir las consecuencias de sus intervenciones.

También señaló que el ciclo de Kusnetzoff suele generar momentos de polémica, algo que considera parte de su dinámica televisiva.

Araceli González defendió a Andy Kusnetzoff pese a sus críticas al formato

A pesar de sus observaciones, Araceli González salió en defensa de Andy Kusnetzoff y evitó responsabilizarlo directamente por el enfrentamiento.

La actriz sostuvo que hay situaciones que pueden superar a un conductor, incluso cuando intenta manejar una conversación con cuidado.

También remarcó que resulta difícil juzgar desde afuera un episodio que ya ocurrió y que fue vivido por sus protagonistas en un contexto de mucha tensión.

González dejó en claro que le gusta PH: Podemos Hablar y que respeta el trabajo de Kusnetzoff, con quien mantiene una relación cordial desde hace años.

Incluso destacó sus cualidades personales y aseguró que no le agrada que reciba ataques por lo sucedido.

El escándalo de PH que volvió a poner en discusión los límites de las entrevistas

La polémica comenzó cuando la China Ansa le preguntó a Santi Maratea sobre los cuestionamientos que habían surgido alrededor de sus colectas solidarias.

El influencer reaccionó con molestia ante la consulta y cuestionó la información utilizada por la periodista. La discusión fue escalando hasta generar un clima de incomodidad entre los participantes.

Andy Kusnetzoff decidió detener la grabación durante unos 20 minutos para intentar calmar los ánimos y luego continuar con el programa.

Posteriormente, Maratea reveló que durante aquella interrupción mantuvo una conversación con el conductor y le manifestó que sentía que debía defenderse solo.

Ahora, las declaraciones de Araceli González sumaron una nueva mirada sobre lo sucedido.

Aunque la actriz decidió no participar del ciclo, insistió en que su negativa responde principalmente a su momento personal y laboral, y no a un enfrentamiento con el conductor.

Sus reflexiones, sin embargo, volvieron a poner sobre la mesa el debate acerca de los límites de las preguntas, la exposición pública y las situaciones incómodas que pueden generarse en los programas de entrevistas.