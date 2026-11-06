La noche de Mirtha: quiénes son los invitados del sábado y por qué no habrá Almorzando con Juana

La noche de Mirtha tendrá una nueva emisión este sábado 7 de noviembre de 2026, con una mesa que reunirá a reconocidas figuras del periodismo, la economía, el deporte y la medicina. En esta oportunidad, Juana Viale estará al frente del ciclo en reemplazo de su abuela, Mirtha Legrand, mientras continúa la expectativa por el regreso de la histórica conductora.

Según informaron Infobae y El Chubut, el programa contará con cuatro invitados que abordarán distintos temas de actualidad. Además, la programación de El Trece tendrá una modificación durante el domingo, que afectará la emisión habitual de Almorzando con Juana.

Quiénes son los invitados de La noche de Mirtha este sábado 7 de noviembre

La nueva mesa estará integrada por Marcelo Longobardi, Jorge Fernández Díaz, Jorge Brito y Daniel López Rosetti, cuatro personalidades con trayectorias en diferentes ámbitos.

Marcelo Longobardi: el reconocido periodista y conductor aportará su mirada sobre la actualidad política, económica y social de la Argentina.

el reconocido periodista y conductor aportará su mirada sobre la actualidad política, económica y social de la Argentina. Jorge Fernández Díaz: el escritor y periodista será otro de los protagonistas de la noche. Su trayectoria en los medios y sus análisis sobre la realidad nacional podrían formar parte de la conversación.

el escritor y periodista será otro de los protagonistas de la noche. Su trayectoria en los medios y sus análisis sobre la realidad nacional podrían formar parte de la conversación. Jorge Brito: el empresario y dirigente deportivo, vinculado al sector bancario y a River Plate, participará de una mesa en la que se espera que surjan temas relacionados con la economía y el deporte.

el empresario y dirigente deportivo, vinculado al sector bancario y a River Plate, participará de una mesa en la que se espera que surjan temas relacionados con la economía y el deporte. Daniel López Rosetti: el médico clínico y divulgador científico completará la lista de invitados. Especialista en estrés y bienestar, suele abordar cuestiones vinculadas con la salud física y emocional.

La combinación de periodismo, economía, deporte y salud marcará el perfil de esta nueva emisión, que buscará atraer al público interesado en las conversaciones sobre la actualidad argentina.

Por qué Juana Viale conducirá La noche de Mirtha

Juana Viale volverá a ocupar el lugar de Mirtha Legrand en la conducción del tradicional programa de entrevistas de El Trece.

La actriz y conductora ya cuenta con una extensa experiencia al frente de los ciclos televisivos de su abuela, especialmente desde que comenzó a reemplazarla durante la pandemia.

En esta oportunidad, será la encargada de recibir a los cuatro invitados y conducir las conversaciones alrededor de la mesa.

La participación de Juana permitirá mantener la continuidad del programa, uno de los formatos más reconocidos de la televisión argentina.

Qué pasará con Almorzando con Juana este domingo 8 de noviembre

Además de la emisión del sábado, El Trece tendrá una modificación en su programación del domingo 8 de noviembre.

De acuerdo con la información difundida por los medios nacionales, no se emitirá una nueva entrega de Almorzando con Juana en su horario habitual.

La decisión responde a una programación especial prevista por el canal, que modificará su grilla dominical.

De esta manera, quienes siguen habitualmente el ciclo de los domingos deberán esperar a la próxima emisión para conocer una nueva mesa de invitados.

A qué hora ver La noche de Mirtha este sábado 7 de noviembre

La noche de Mirtha se podrá ver este sábado 7 de noviembre, desde las 21:30, por la pantalla de El Trece.

Con la conducción de Juana Viale, el programa reunirá a Marcelo Longobardi, Jorge Fernández Díaz, Jorge Brito y Daniel López Rosetti en una nueva noche de entrevistas.

La propuesta volverá a competir por la audiencia del sábado con PH: Podemos Hablar, el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe y que esta semana tendrá entre sus invitados a Rocío Marengo, Iván Noble, Grego Rossello, Hernán Drago y Cande Molfese.