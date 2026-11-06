PH: Podemos Hablar: los cinco famosos que estarán este sábado con Andy Kusnetzoff tras el escándalo

PH: Podemos Hablar vuelve este sábado 7 de noviembre a la pantalla de Telefe con una nueva mesa de famosos. Después de una semana marcada por las repercusiones del fuerte enfrentamiento entre Santi Maratea y la China Ansa, Andy Kusnetzoff recibirá a cinco invitados del mundo del espectáculo, la música y la televisión argentina.

Según informó Infobae, el programa ya fue grabado y contará con la participación de Rocío Marengo, Iván Noble, Grego Rossello, Hernán Drago y Cande Molfese. Los invitados compartirán anécdotas, experiencias personales y distintos momentos de sus carreras a través de las consignas habituales del ciclo.

Quiénes son los invitados de PH: Podemos Hablar este sábado 7 de noviembre

La nueva emisión de PH: Podemos Hablar reunirá a cinco personalidades con presentes profesionales muy diferentes.

Rocío Marengo: la modelo y conductora atraviesa un momento de definiciones laborales. Entre sus posibilidades para 2027 aparece una propuesta para integrar el jurado de un reality en Chile. También analiza alternativas vinculadas con Canal 9.

la modelo y conductora atraviesa un momento de definiciones laborales. Entre sus posibilidades para 2027 aparece una propuesta para integrar el jurado de un reality en Chile. También analiza alternativas vinculadas con Canal 9. Iván Noble: el músico y exlíder de Los Caballeros de la Quema será uno de los representantes de la música nacional. Su trayectoria artística y sus experiencias personales podrían formar parte de la conversación.

el músico y exlíder de Los Caballeros de la Quema será uno de los representantes de la música nacional. Su trayectoria artística y sus experiencias personales podrían formar parte de la conversación. Grego Rossello: el humorista y creador de contenido atraviesa una etapa de gran exposición televisiva gracias a su participación en MasterChef Celebrity. Su presente en el reality de Telefe será uno de los posibles temas de la noche.

el humorista y creador de contenido atraviesa una etapa de gran exposición televisiva gracias a su participación en MasterChef Celebrity. Su presente en el reality de Telefe será uno de los posibles temas de la noche. Hernán Drago: el modelo y conductor continúa al frente de Bienvenidos a ganar, por Canal 9, y participa del panel de Cortá por Lozano, en Telefe.

el modelo y conductor continúa al frente de Bienvenidos a ganar, por Canal 9, y participa del panel de Cortá por Lozano, en Telefe. Cande Molfese: la actriz y conductora atraviesa un momento especial en su vida personal, ya que espera su primer hijo junto al productor teatral Joaquín Laviaguerre. La pareja anunció que será un varón y que se llamará Otto.

La combinación de música, humor, televisión y experiencias personales marcará una nueva edición del programa de Andy Kusnetzoff, que buscará recuperar el tono de las conversaciones después de la polémica de la semana anterior.

PH vuelve después del escándalo entre Santi Maratea y la China Ansa

La emisión anterior de PH: Podemos Hablar quedó en el centro de la atención mediática por el fuerte cruce entre Santi Maratea y la China Ansa.

La discusión comenzó durante el segmento Frente a frente, cuando la periodista le preguntó al influencer sobre los cuestionamientos que habían circulado alrededor de sus colectas solidarias.

Maratea reaccionó con molestia y cuestionó la información utilizada por Ansa, mientras que la periodista defendió su derecho a formular preguntas.

La tensión fue tan intensa que Andy Kusnetzoff decidió interrumpir la grabación durante aproximadamente 20 minutos para intentar calmar los ánimos.

Durante los días siguientes, ambos protagonistas hablaron públicamente sobre lo sucedido y ofrecieron sus respectivas versiones.

Incluso Maratea reveló detalles de la conversación privada que mantuvo con Kusnetzoff durante aquella interrupción y aseguró que sintió que debía defenderse solo.

Ahora, el conductor regresará a la pantalla con una nueva mesa de invitados y otras historias para compartir.

PH: Podemos Hablar y La noche de Mirtha: quiénes competirán este sábado

La nueva edición de PH: Podemos Hablar también tendrá enfrente a La noche de Mirtha, el histórico ciclo de entrevistas de El Trece.

Para este sábado, Mirtha Legrand recibirá a cuatro invitados vinculados con el periodismo, la economía y la salud.

La mesa estará integrada por Marcelo Longobardi, Jorge Fernández Díaz, Jorge Brito y Daniel López Rosetti.

De esta manera, mientras Telefe apostará por figuras del entretenimiento, El Trece ofrecerá una propuesta orientada a la actualidad y las conversaciones sobre temas de interés general.

La competencia por la audiencia del sábado tendrá así dos mesas con perfiles diferentes, en una semana en la que PH volvió a ocupar un lugar destacado en los programas de espectáculos.

A qué hora ver PH: Podemos Hablar este sábado 7 de noviembre

PH: Podemos Hablar se emite los sábados a las 21.30 por Telefe, con la conducción de Andy Kusnetzoff.

El programa reúne a cinco invitados que participan de distintas dinámicas, entre ellas el tradicional Punto de encuentro, donde deben avanzar según las consignas planteadas por el conductor.

También hay espacios para entrevistas, anécdotas y conversaciones personales.

Este sábado 7 de noviembre, Rocío Marengo, Iván Noble, Grego Rossello, Hernán Drago y Cande Molfese serán los protagonistas de la nueva emisión.