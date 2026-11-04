Franco Colapinto, en modo bostero: el look especial del equipo Alpine para el GP de Brasil

Foto: Alpine. El argentino tendrá casco y buzo especial corriendo ante su gente en Brasil.

Un traje especial, acorde a la ocasión. En vísperas del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, a celebrarse el fin de semana en el circuito de Interlagos, el equipo Alpine del argentino Franco Colapinto lucirá un nuevo look con ambos pilotos.

La escuadra frances publicó en sus redes sociales el nuevo diseño de los buzos antiflama que utilizarán el pilarense y Pierre Gasly desde el viernes, cuando se inicie la actividad en el «José Carlos Pace» de Interlagos, la tercera competencia consecutiva en continente americano.

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En los atuendos predomina el amarillo como color base, aunque acompañado por el azul en los hombros y las mangas. Un look bien «bostero», como si el propio Colapinto, confeso hincha de Boca Juniors, lo hubiese promovido.

Más allá de la coincidencia y la suspicacia, la disposición de los colores responde a complacer a una de las principales compañías que patrocina a Alpine y que tiene sede central en Sudamérica. De hecho, la misma acompaña al propio Franco desde su llegada a la F1.

De esta forma, Colapinto tendrá casco y traje especial para acelerar en Brasil, donde, como confesó días atrás, «es como correr en casa». El argentino intentará tomarse revancha de lo ocurrido en México, volver a los puntos y deleitar a la gran afición argentina presente desde el viernes.

¿Avanzará la apelación?

Previo al desembarco en San Pablo, Alpine decidió presentar un recurso de apelación que podría revertir el resultado final del GP de México y devolverle los puntos obtenidos a través de Franco Colapinto (7°) y Pierre Gasly (9°).

El de Pilar cruzó la meta en el octavo puesto, pero después de una penalización a Oscar Piastri subió al séptimo (se asguraba 7 puntos). Lamentablemente, los 10 segundos de penalidad lo bajaron al 15º.

Aunque cualquier castigo por no respetar banderas amarillas es considerado por la FIA un caso cerrado, en Alpine sostienen que hay una última chance. Se trata del Right of Review (derecho a revisión), un recurso extraordinario que le abre las puertas a una revisión del veredicto. Así, Franco podría arribar a GP de Brasil con una sonrisa.

En este caso, la situación que dejó al pilarense con las manos vacías se trató de una reducción de velocidad bajo bandera amarilla considerada insuficiente, un gris que no necesariamente significa que no se aclarara puertas adentro aunque sí muestre fisuras del lado de la comunicación.

Nunca se informó públicamente con datos en qué medida la acción se considera sancionable y cómo se encuadra la falta supuestamente cometida por el argentino.

El reglamento, en principio, se maneja en base a una referencia de un tiempo 5% superior al esperado, aunque confluyen en la decisión final registros del acelerador, los frenos y las condiciones de la pista. Así, queda un gran terreno libre para la interpretación de los oficiales.