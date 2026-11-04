La Universidad del Comahue lleva inteligencia artificial y biotecnología a las cervecerías de Río Negro

La Unco lanza una capacitación para optimizar la producción de cerveza en la región. (Foto ilustrativa).

La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y el Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas y Geoambientales (IPATEC), dependiente del CONICET, ofrece una capacitación para las cervecerías de Río Negro. Dictará una jornada sobre la reutilización de levaduras e integración de inteligencia artificial en la elaboración de cerveza.

El encuentro será de 9 a 12:30 en Cinco Saltos. Según difundieron desde el área de prensa de la UNCo, la iniciativa busca llevar herramientas científicas avanzadas al sector productivo para optimizar procesos y elevar los parámetros de calidad.

Se trata de una actividad presencial y gratuita. Representa la segunda parada de un ciclo orientado a fortalecer la producción artesanal en la región.

Inteligencia artificial y tecnología de vanguardia para la cerveza de Río Negro

La capacitación teórico-práctica que se dictará en la localidad del Alto Valle abordará de manera directa las técnicas de recuento celular. Esta metodología resulta indispensable para evaluar con precisión la calidad de las levaduras y garantizar el control riguroso durante las distintas etapas de la fermentación.

Durante el taller, los participantes incorporarán conocimientos aplicados que permitirán realizar un seguimiento estricto de los procesos biológicos involucrados en la producción. Esta instancia busca transferir herramientas técnicas concretas para optimizar recursos y promover prácticas sostenibles en las plantas locales.

Además, la propuesta forma parte de «Microbrew.AR: IA aplicada a la tecnología cervecera», un proyecto de extensión universitaria con financiamiento de la provincia de Río Negro. El plan estratégico promueve prácticas más sostenibles, la optimización de los recursos biológicos y la incorporación de metodologías precisas en cada planta de elaboración.

Dentro de esta agenda de modernización, los científicos abrieron una convocatoria especial para incorporar el uso del Brewscopio en los establecimientos locales. Este dispositivo óptico y portátil genera capturas de imagen de las células que facilitan el análisis detallado de la salud del insumo.

El equipo del IPATEC integró el dispositivo a la plataforma digital Microbrew.AR y a sistemas con inteligencia artificial para acelerar el monitoreo operativo. Con este avance, los elaboradores obtienen datos esenciales de manera ágil al momento de tomar decisiones en la fábrica.

La sinergia entre el ámbito académico y la comunidad productiva rionegrina apunta a construir un entramado industrial eficiente, preparado para los retos técnicos del mercado. Los interesados pueden registrarse a los cursos o postular sus fábricas a través de los formularios del proyecto o la cuenta @ipatec.brc.

Viedma, la primera parada para optimizar la producción de cerveza

Viedma recibió la primera jornada de esta serie de actividades gratuitas este martes 3 de noviembre. Productores e interesados de la zona atlántica acudieron entre las 9 y las 12:30 a la instancia teórica y práctica centrada en la viabilidad de las cepas.

Durante esa clase inaugural, los asistentes aprendieron a medir la calidad celular con instrumental especializado antes de la reutilización en los tanques. La experiencia en la capital sentó la base del recorrido de la universidad por la provincia.