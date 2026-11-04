Pensiones No Contributivas ANSES noviembre 2026: montos netos, descuentos y quiénes cobran con bono
ANSES actualizó en Mi ANSES las liquidaciones de noviembre 2026 para las PNC por discapacidad, vejez y madres de 7 hijos, sumando el bono y el descuento de Incluir Salud. Conocé cuánto se cobra de bolsillo y las fechas.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cargó formalmente en el sistema digital Mi ANSES las liquidaciones correspondientes a las Pensiones No Contributivas (PNC) para noviembre 2026, incorporando el ajuste legal del 1,93% fijado por la Resolución 304/2026 en sintonía con el IPC de septiembre y ratificando la continuidad del bono extraordinario de $70.000 mediante el Decreto 1296/2026.
A diferencia del cálculo bruto tradicional de ANSES, la visualización en la plataforma oficial expone por primera vez el impacto directo de la retención asistencial obligatoria del 3% con destino al Programa Federal Incluir Salud, mientras se aguarda el inicio escalonado de pagos previsto recién a partir del miércoles 11 de noviembre 2026 en las sucursales bancarias de todo el país.
Escalas netas de Pensiones No Contributivas ANSES: liquidación en Mi ANSES con bono y retención de salud
El detalle de los conceptos discriminados que figuran en el comprobante de pago oficial expone los siguientes números, para el penúltimo mes del año:
- PNC por Invalidez Laboral y Vejez (70% de la mínima):
- Haber contributivo base: pasa con el incremento del 1,93% a $310.910,92 mensuales.
- Bono ANSES: Se sostiene en los $70.000 sin indexación inflacionaria.
- Aporte a Incluir Salud (Ley 19.032): se deduce el 3% sobre la asignación base, representando un recorte de $9.327,33.
- Ingreso neto de bolsillo: acreditación final en cuenta bancaria por $371.583,59 netos.
- PNC para Madres de Siete Hijos (Equiparada al haber mínimo):
- Haber contributivo base: alcanza los $444.158,46 brutos.
- Bono previsional: suma fija de $70.000 completos.
- Deducción de obra social: retención sanitaria del 3% fijada en $13.324,75.
- Total neto de bolsillo: percepción efectiva en ventanilla por $500.833,70 netos.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): quienes tienen 65 años o más acceden a este esquema equivalente al 80% del haber básico, cobrando $355.326,77 de sueldo más el refuerzo de $70.000, totalizando $425.326,77 brutos.
ANSES: una por una, las liquidaciones desagregadas de las Pensiones No Contributivas en noviembre 2026
|Categoría de pensión liquidada
|Haber base (1,93%)
|Bono
(Dec. 1296/2026)
|Descuento Incluir Salud (3%)
|Total neto acreditado en cuenta
|PNC por Discapacidad
|$310.910,92
|$70.000,00
|-$9.327,33
|$371.583,59
|PNC por Vejez
(Régimen anterior)
|$310.910,92
|$70.000,00
|-$9.327,33
|$371.583,59
|PNC Madres de 7 Hijos
|$444.158,46
|$70.000,00
|-$13.324,75
|$500.833,70
|PUAM (Adulto Mayor – 80%)
|$355.326,77
|$70.000,00
|-$10.659,80
|$414.666,97
Madres de siete hijos ANSES: cuánto cobran con bono y el ingreso extra de la Tarjeta Alimentar
Para las titulares de pensiones por maternidad numerosa que tienen a su cargo menores de hasta 17 años inclusive o personas con discapacidad sin límite de edad, la asistencia estatal suma partidas complementarias automáticas:
- Tarjeta Alimentar de Capital Humano: se acredita en la misma cuenta bancaria y en la fecha asignada por el cronograma previsional, con importes congelados de $72.250 para familias con un hijo menor, $113.299 para dos hijos y $149.425 para tres o más hijos.
- Totales de bolsillo con subsidio nutricional:
- Madres con 1 hijo menor: perciben el neto previsional de $500.833,70 más $72.250 de Alimentar, alcanzando $573.083,70 de bolsillo.
- Madres con 2 hijos menores: cobran el haber neto de $500.833,70 más $113.299 de Alimentar, sumando $614.132,70 en mano.
- Madres con 3 o más hijos menores: reciben $500.833,70 netos más el tope de $149.425 de Alimentar, totalizando $650.258,70 mensuales.
Por qué el bono en $70.000 achica el aumento: la licuación del 1,93% en las Pensiones No Contributivas
Detrás de la variación formal comunicada por el Gobierno nacional se produce una distorsión aritmética generada por el componente no indexado del haber:
- La incidencia del adicional congelado: al permanecer inmutable el bono de $70.000 desde marzo 2024, el coeficiente del 1,93% se computa exclusivamente sobre el haber básico y no sobre la masa total de dinero que ingresa al hogar.
- El incremento porcentual real: al comparar los montos consolidados brutos frente a octubre ($375.023,96 en discapacidad y $505.748,51 en madres), el aumento palpable en el bolsillo es de apenas $5.886,96 para las PNC ordinarias y de $8.409,95 para las madres de siete hijos, lo que representa una suba efectiva del 1,57% y del 1,66% respectivamente.
- Brecha con la canasta básica: este crecimiento desacelerado sitúa a los ingresos no contributivos por detrás del índice de precios general, profundizando la pérdida de poder de compra en alimentos y medicamentos crónicos.
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