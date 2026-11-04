Pensiones No Contributivas ANSES noviembre 2026: montos netos, descuentos y quiénes cobran con bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cargó formalmente en el sistema digital Mi ANSES las liquidaciones correspondientes a las Pensiones No Contributivas (PNC) para noviembre 2026, incorporando el ajuste legal del 1,93% fijado por la Resolución 304/2026 en sintonía con el IPC de septiembre y ratificando la continuidad del bono extraordinario de $70.000 mediante el Decreto 1296/2026.

A diferencia del cálculo bruto tradicional de ANSES, la visualización en la plataforma oficial expone por primera vez el impacto directo de la retención asistencial obligatoria del 3% con destino al Programa Federal Incluir Salud, mientras se aguarda el inicio escalonado de pagos previsto recién a partir del miércoles 11 de noviembre 2026 en las sucursales bancarias de todo el país.

Escalas netas de Pensiones No Contributivas ANSES: liquidación en Mi ANSES con bono y retención de salud

El detalle de los conceptos discriminados que figuran en el comprobante de pago oficial expone los siguientes números, para el penúltimo mes del año:

PNC por Invalidez Laboral y Vejez (70% de la mínima) : Haber contributivo base: pasa con el incremento del 1,93% a $310.910,92 mensuales. Bono ANSES : Se sostiene en los $70.000 sin indexación inflacionaria. Aporte a Incluir Salud (Ley 19.032): se deduce el 3% sobre la asignación base, representando un recorte de $9.327,33. Ingreso neto de bolsillo: acreditación final en cuenta bancaria por $371.583,59 netos.

: PNC para Madres de Siete Hijos (Equiparada al haber mínimo): Haber contributivo base: alcanza los $444.158,46 brutos. Bono previsional: suma fija de $70.000 completos. Deducción de obra social: retención sanitaria del 3% fijada en $13.324,75. Total neto de bolsillo: percepción efectiva en ventanilla por $500.833,70 netos.

(Equiparada al haber mínimo): Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): quienes tienen 65 años o más acceden a este esquema equivalente al 80% del haber básico, cobrando $355.326,77 de sueldo más el refuerzo de $70.000, totalizando $425.326,77 brutos.

ANSES: una por una, las liquidaciones desagregadas de las Pensiones No Contributivas en noviembre 2026

Categoría de pensión liquidada Haber base (1,93%) Bono

(Dec. 1296/2026) Descuento Incluir Salud (3%) Total neto acreditado en cuenta PNC por Discapacidad $310.910,92 $70.000,00 -$9.327,33 $371.583,59 PNC por Vejez

(Régimen anterior) $310.910,92 $70.000,00 -$9.327,33 $371.583,59 PNC Madres de 7 Hijos $444.158,46 $70.000,00 -$13.324,75 $500.833,70 PUAM (Adulto Mayor – 80%) $355.326,77 $70.000,00 -$10.659,80 $414.666,97

Madres de siete hijos ANSES: cuánto cobran con bono y el ingreso extra de la Tarjeta Alimentar

Para las titulares de pensiones por maternidad numerosa que tienen a su cargo menores de hasta 17 años inclusive o personas con discapacidad sin límite de edad, la asistencia estatal suma partidas complementarias automáticas:

Tarjeta Alimentar de Capital Humano : se acredita en la misma cuenta bancaria y en la fecha asignada por el cronograma previsional, con importes congelados de $72.250 para familias con un hijo menor, $113.299 para dos hijos y $149.425 para tres o más hijos.

: se acredita en la misma cuenta bancaria y en la fecha asignada por el cronograma previsional, con importes congelados de $72.250 para familias con un hijo menor, $113.299 para dos hijos y $149.425 para tres o más hijos. Totales de bolsillo con subsidio nutricional : Madres con 1 hijo menor: perciben el neto previsional de $500.833,70 más $72.250 de Alimentar, alcanzando $573.083,70 de bolsillo. Madres con 2 hijos menores: cobran el haber neto de $500.833,70 más $113.299 de Alimentar, sumando $614.132,70 en mano. Madres con 3 o más hijos menores: reciben $500.833,70 netos más el tope de $149.425 de Alimentar, totalizando $650.258,70 mensuales.

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Por qué el bono en $70.000 achica el aumento: la licuación del 1,93% en las Pensiones No Contributivas

Detrás de la variación formal comunicada por el Gobierno nacional se produce una distorsión aritmética generada por el componente no indexado del haber: