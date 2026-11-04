Río Negro inició con los trabajos de reparación sobre la Ruta 151: entre qué kilómetros trabaja

Las tareas incluyen bacheo y recalce de banquinas, dos trabajos orientados a mejorar las condiciones de circulación mientras avanzan las obras de mayor alcance. Foto: Gobierno de Río Negro.

El Gobierno de Río Negro puso en marcha este miércoles los primeros trabajos de reparación sobre la Ruta Nacional 151, en uno de los sectores más deteriorados del corredor. Las tareas comenzaron en cercanías de Catriel, con equipos y trabajadores de Vialidad Rionegrina.

El titular de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün, confirmó a Diario RÍO NEGRO que los trabajos empezaron durante la mañana con recursos y personal del organismo provincial. «A días del traspaso de los tramos liberados, ya comenzamos el bacheo em el kilómetro 109, a la altura de Medanito hasta el limite con La Pampa», afirmó.

El funcionario precisó que la intervención se ejecuta con trabajadores propios y material producido en la planta de asfalto de Allen. Las tareas incluyen bacheo y recalce de banquinas, dos trabajos orientados a mejorar las condiciones de circulación mientras avanzan las obras de mayor alcance.

Foto: Gobierno de Río Negro.

El inicio de las intervenciones se dio después de que la Provincia asumiera formalmente la responsabilidad sobre tramos de las rutas nacionales 22 y 151, tras el acuerdo de transferencia con Nación. Se trata de una primera respuesta sobre los sectores más comprometidos, mientras se prepara un paquete de obras de mayor alcance.

Weretilneck destacó el inicio de las reparaciones en la Ruta 151: «Ya estamos resolviendo lo más urgente»

El gobernador Alberto Weretilneck calificó la decisión como un paso histórico para la provincia y explicó que el objetivo inmediato es mejorar la seguridad en los sectores más complicados.

«Se trata de los primeros trabajos en los tramos más complicados de la Ruta 151, para tratar de garantizar la seguridad de quienes transitan por el lugar. No se trata de las obras mayores, sino de ir solucionando en esta primera etapa lo más urgente«, sostuvo.

RÍO NEGRO SE HACE CARGO: YA EMPEZAMOS A REPARAR LA RUTA 151 La semana pasada asumimos la responsabilidad sobre las rutas nacionales 22 y 151. Hoy, los equipos de Vialidad Rionegrina ya están trabajando en el kilómetro 109 de la Ruta 151, cerca de Catriel, uno de los puntos más complicados para circular. El traslado de la maquinaria y las reparaciones están a cargo del personal, con equipos propios y asfalto producido en su planta de Allen. Es una decisión histórica para Río Negro. Asumimos una tarea que le correspondía a Nación porque la seguridad de quienes transitan estas rutas todos los días no puede seguir esperando. Mañana, jueves 5 de noviembre, abrimos en Viedma las ofertas para cuatro obras por más de $10.718 millones, con un plazo de ejecución de 120 días, para recuperar los sectores más deteriorados de las rutas 22 y 151. Sabemos que falta. Mientras avanzamos con esas obras, ya estamos en la ruta resolviendo lo más urgente. Si circulás por la zona, hacelo con máxima precaución y respetá la señalización y las indicaciones del personal. Río Negro tiene rumbo. November 4, 2026

También remarcó la responsabilidad que implica hacerse cargo de estas vías nacionales. «Por primera vez, la Provincia se hace cargo de intervenir en dos rutas nacionales fundamentales para nuestra gente y nuestra producción. Es una responsabilidad enorme, pero también una decisión que tomamos porque no podemos seguir esperando mientras miles de rionegrinos ponen en riesgo su seguridad todos los días», afirmó.

El operativo incluye una motoniveladora para acondicionar las banquinas, dos camiones volcadores con material asfáltico en caliente, un camión regador de asfalto y un rodillo neumático. El traslado de la maquinaria y la ejecución de las tareas están a cargo de Vialidad Rionegrina.

Foto: Gobierno de Río Negro.

Además, se organizó un operativo conjunto con la Policía para ordenar la circulación y se instaló señalización preventiva. Desde el Gobierno solicitaron a los conductores circular con precaución y respetar las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.

Grün aclaró que se trata de una acción independiente, realizada por administración, en un sector que no está incluido en los pliegos de las obras que se pondrán a consideración de las empresas.

Las cuatro obras urgentes por más de $10.700 millones en las rutas 22 y 151

En paralelo, este mañana se conocerán las ofertas de las empresas interesadas en ejecutar las cuatro primeras obras de emergencia: tres sobre la Ruta 22 y una sobre la Ruta 151. El presupuesto oficial conjunto alcanza los $10.719 millones.

El financiamiento será compartido entre Oldelval, que aportará $7.168 millones, y el Gobierno provincial, que cubrirá los $3.550 millones restantes. Las intervenciones tendrán un plazo de ejecución de 120 días y contemplan trabajos de fresado, bacheo superficial y profundo, nuevas carpetas asfálticas, reconstrucción de bases, reparación de banquinas y señalización.

Grün aclaró que el mecanismo será de contratación directa, pero con presentación de propuestas de distintas empresas. «Van a presentarse varias empresas y nosotros, dentro de esas, vamos a elegir la más conveniente, la de mejor precio», explicó.

La intención del Gobierno es que las empresas seleccionadas puedan comenzar los trabajos durante la segunda quincena de noviembre. «Tenemos mucha expectativa por la apertura de ofertas para saber quiénes van a ser las empresas para empezar, como dijimos, la segunda quincena de noviembre», señaló el titular de Vialidad.

La emergencia vial y las próximas intervenciones en las rutas 22 y 151

Las contrataciones se enmarcan en la Ley de Emergencia Vial, que habilita a la Provincia a acelerar las intervenciones sobre los tramos nacionales transferidos. La herramienta permite avanzar con contrataciones directas por razones de urgencia, mientras se organiza la recuperación de ambos corredores.

El plan contempla distintas etapas: las reparaciones inmediatas en los sectores más deteriorados, la continuidad de contratos que todavía deben pasar de Nación a la Provincia y, posteriormente, obras estratégicas que requieren estudios y financiamiento específico.

Sobre este último punto, Grün explicó que se están evaluando nuevas soluciones para el nudo vial de Cipolletti y Neuquén, donde confluyen las rutas 22 y 151 y los puentes que conectan ambas provincias.

El funcionario agregó que el análisis también incluirá el sector del Tercer Puente y la posibilidad de un cuarto cruce sobre el río Neuquén. Por ahora, aclaró, se trata de alternativas que deberán ser evaluadas mediante estudios de consultoría.