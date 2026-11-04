Cómo atraer colibríes a tu casa: las flores que no pueden faltar en el jardín esta primavera

Ver un colibrí revoloteando entre las flores del jardín es uno de esos pequeños espectáculos de la naturaleza que vale la pena disfrutar. Estas aves, también conocidas como picaflores, se destacan por su velocidad, sus colores y su particular capacidad para mantenerse suspendidas en el aire mientras buscan alimento.

Pero atraerlas a casa no depende solamente de la suerte. Elegir las plantas adecuadas puede transformar un patio, un jardín o incluso un balcón en un espacio atractivo para los colibríes.

La paisajista argentina Nancy Gargiulo, especializada en el diseño de jardines que favorecen la biodiversidad, destaca dos variedades de salvias que pueden ayudar a conseguirlo: la Salvia ‘Amistad’ y la Salvia involucrata.

Ambas ofrecen flores llamativas y ricas en néctar, uno de los principales alimentos de estas pequeñas aves.

Las dos plantas que atraen colibríes y llenan de flores el jardín

Las salvias son grandes aliadas para quienes buscan sumar color al jardín y atraer polinizadores.

Sus flores, muchas veces alargadas y tubulares, permiten que los colibríes introduzcan su pico y su lengua para alimentarse del néctar.

Entre las variedades recomendadas por Gargiulo se destacan dos especies ornamentales.

1. Salvia ‘Amistad’: flores violetas que atraen colibríes

La Salvia ‘Amistad’ es una planta ornamental reconocida por sus flores de color violeta intenso, que contrastan con su follaje verde.

Una de sus principales ventajas es que puede mantener una floración abundante durante varios meses, especialmente desde la primavera hasta el otoño, según las condiciones climáticas.

Para crecer saludable necesita:

Buena iluminación: se desarrolla mejor con sol o media sombra luminosa.

se desarrolla mejor con sol o media sombra luminosa. Suelo con buen drenaje: es importante evitar que las raíces permanezcan encharcadas.

es importante evitar que las raíces permanezcan encharcadas. Riego moderado: especialmente durante los meses de mayor temperatura.

especialmente durante los meses de mayor temperatura. Protección frente a heladas fuertes: en zonas frías puede perder su parte aérea y rebrotar cuando mejoran las temperaturas.

Por su porte y sus flores vistosas, resulta ideal para canteros y sectores protegidos del jardín.

2. Salvia involucrata: flores fucsias y un atractivo especial para los picaflores

La Salvia involucrata, también conocida como salvia rosa, se distingue por sus flores de tonalidades rosadas y fucsias.

Es una planta de crecimiento vigoroso que puede alcanzar un tamaño considerable, por lo que necesita espacio para desarrollarse.

Su floración suele extenderse desde finales del verano hasta el otoño y, en climas favorables, puede continuar durante parte de los meses más fríos.

Para cultivarla conviene elegir un lugar con buena luz, suelo fértil y drenaje adecuado.

También agradece los riegos regulares durante los períodos secos y una poda de mantenimiento que permita renovar sus tallos.

Cómo atraer colibríes al jardín: cinco consejos que funcionan

Además de incorporar salvias, existen otras decisiones que pueden favorecer la llegada de estas aves.

1. Elegir flores ricas en néctar. Los colibríes visitan especialmente las flores tubulares. Las salvias, las fucsias y algunas especies nativas son buenas alternativas.

2. Combinar plantas con distintas épocas de floración. La idea es que siempre haya alguna fuente de alimento disponible durante los meses en que los picaflores frecuentan la zona.

3. Evitar los insecticidas. Estos productos pueden afectar a los pequeños insectos que también forman parte de la alimentación de los colibríes.

4. Incorporar arbustos y lugares de descanso. Las ramas y la vegetación densa ofrecen sitios donde estas aves pueden posarse y refugiarse.

5. Ofrecer agua limpia. Una fuente pequeña con agua en movimiento o una fina pulverización puede ser útil, siempre que se mantenga limpia.

¿Se pueden atraer colibríes durante todo el año?

La presencia de colibríes depende de varios factores, como la región, las temperaturas, las especies presentes y la disponibilidad de alimento.

Por eso, aunque algunas salvias florecen durante muchos meses, no es posible garantizar que estas aves visiten el jardín durante todo el año.

En zonas de inviernos fríos, como distintos sectores de Río Negro y Neuquén, las heladas pueden interrumpir la floración y algunas especies de picaflores pueden desplazarse hacia lugares con mejores condiciones.

La mejor estrategia es combinar plantas adaptadas al clima local y escalonar sus floraciones, para ofrecer alimento durante la mayor cantidad de meses posible.

El secreto para tener un jardín lleno de colibríes

Más allá de elegir una planta determinada, el verdadero secreto está en crear un pequeño refugio natural.

Un jardín con flores variadas, sectores protegidos del viento y sin uso innecesario de pesticidas puede resultar mucho más atractivo para estas aves.

También conviene consultar en un vivero local cuáles son las especies nativas y ornamentales que mejor se adaptan a las temperaturas de la región.

No hace falta tener un jardín enorme: un cantero soleado, un patio pequeño o algunas macetas bien ubicadas pueden ser suficientes para empezar a recibir la visita de los colibríes.