Franco Colapinto finalizó 11° en otra accidentada práctica del GP de España

Franco Colapinto arrancó el sábado en el Gran Premio de España con un 11° lugar en la tercera práctica del fin de semana. El argentino su mejor tiempo en 1:34.346 fue más de medio segundo más rápido que Pierre Gasly (1:34.971), que terminó 16°.

El mejor tiempo del último entrenamiento lo estableció Kimi Antonelli (Mercedes), seguido por Charles Leclerc (Ferrari) y Oscar Piastri (McLaren).

La actividad en Madring quedó condicionada por el impacto de Hamilton contra las barreras en la última curva. El británico intentó llevar su Ferrari hasta los boxes pese a los daños, pero detuvo el auto y no volvió a salir.

Lewis Hamilton locks up and hits the barrier! 😳 Here is how the incident unfolded… 👀 #F1 #SpanishGP https://t.co/YDTN59NAlC — Formula 1 (@F1) September 12, 2026

Por este accidente, la práctica estuvo parada por más de media hora y el reloj recién se paró cuando faltaban 15 minutos para el final. El argentino mejoró de forma gradual tras un primer intento que interrumpió antes de tiempo por radio y llegó a ubicarse séptimo luego de la reanudación

Colapinto quedó delante también de los Racing Bulls de Arvid Lindblad y Yuki Tsunoda, los rivales directos por el 5° lugar en la clasificación de escuderías

Bearman provocó la segunda bandera roja cuando los pilotos afrontaban sus últimos intentos, a menos de un minuto del final, y la práctica concluyó sin que pudiera reaunarse la acción.

Nooo, Ollie! The Haas driver loses control and hits the wall in the final moments of FP3 😳 #F1 #SpanishGP https://t.co/hpsS2lksRk — Formula 1 (@F1) September 12, 2026

El argentino solo pudo completar 14 vueltas en el circuito de Madring, luego de los accidentes de Hamilton y Bearman que paralizaron la actividad. Volverá a la pista a las 11 (hora Argentina), cuando se realice la clasificación. El objetivo será meterse a Q3 por segunda fecha consecutiva, con un auto que responde y que demuestra una mejoría gracias a las actualizaciones.