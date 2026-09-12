Tragedia en Chile: 16 muertos por un incendio en un hogar de ancianos, cerca de Pitrufquén

Según los registros del establecimiento, habían 26 personas en el recinto, 10 de las cuales lograron ser evacuadas con lesiones menores (Foto: Los primeros TV)

Un incendio registrado en un hogar de adultos mayores en la comuna de Pitrufquén, en la región chilena de La Araucanía, provocó la muerte de 16 personas mayores que residían en el lugar. El hecho ocurrió durante la noche del viernes 11 de septiembre y generó una profunda conmoción tanto en la comunidad local como a nivel nacional.

El siniestro comenzó a última hora del viernes en el Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores “El Edén”, ubicado a la altura del kilómetro 21 de la Ruta S-70, dentro del sector rural de Villa Comuy. El avance de las llamas consumió rápidamente el establecimiento.

Hasta el lugar acudieron diversas dotaciones de Bomberos provenientes de Villa Comuy y Pitrufquén, acompañadas por unidades de localidades vecinas que acudieron en apoyo. Asimismo, personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) desplegó ambulancias de distintos hospitales para brindar las primeras atenciones a las víctimas.

Tras un intenso trabajo para controlar el fuego, los equipos de emergencia iniciaron las tareas de remoción de escombros en la estructura reducida a cenizas. Fue durante esas primeras maniobras cuando los bomberos hallaron los primeros cuerpos entre los restos de la edificación.

Posteriormente, las autoridades confirmaron la dimensión del trágico hecho. El fiscal a cargo de la investigación, tras constituirse en el sitio junto al Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), ratificó que la cifra de víctimas fatales alcanzaba las 16 personas.

Tragedia en Chile: cómo fue el operativo de rescate en el hogar de ancianos

En el inmueble habitaban un total de 26 adultos mayores en el momento en que se desató la emergencia. De ese grupo, solo 10 residentes lograron ser evacuados con vida por los equipos de rescate y derivados con diversas heridas y cuadros de conmoción al Hospital de Pitrufquén.

En el lugar de la tragedia se desplegó un amplio operativo que contó con la presencia de la alcaldesa local y altas autoridades policiales. La zona fue acordonada por personal de Control de Orden Público de Carabineros para resguardar la escena y facilitar las pericias.

Fuerzas especializadas del OS-9 y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) quedaron a cargo de las pericias tendientes a esclarecer el origen y las causas exactas del fuego. Las autoridades dispusieron además la habilitación de un liceo de la zona como albergue temporal para brindar asistencia a los damnificados.

Durante la jornada de este sábado, los peritos continúan trabajando en el lugar del siniestro para completar las tareas de rescate e identificación de las víctimas fatales, mientras la comunidad local permanece conmocionada a la espera de los resultados de las pericias oficiales.

Con información de BioBioChile.com