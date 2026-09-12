Juana Viale reemplaza a Mirtha Legrand este sábado: quiénes son los invitados de La Noche de Mirtha

Mirtha Legrand continúa recuperándose del cuadro respiratorio que motivó su reciente internación, por lo que Juana Viale volverá a ponerse al frente de La Noche de Mirtha este sábado 12 de septiembre. El histórico ciclo de eltrece saldrá al aire desde las 21:30, con una mesa que combinará figuras del espectáculo, la música, el periodismo y la política.

Mientras la diva de los almuerzos sigue enfocada en su recuperación y permanece alejada momentáneamente de la pantalla, su nieta asumirá nuevamente la conducción del programa, un rol que ya ocupó en numerosas oportunidades.

Quiénes son los invitados de La Noche de Mirtha de este sábado 12 de septiembre

Para esta nueva emisión, la producción preparó una mesa con perfiles muy diferentes, que promete conversaciones sobre actualidad, política, espectáculo y experiencias personales.

Uno de los invitados será Luis Machín, reconocido actor con una extensa trayectoria en televisión, cine y teatro. También estará Gladys “La Bomba Tucumana”, una de las figuras más populares de la movida tropical argentina.

La política y la economía tendrán su lugar con la presencia de Hernán Lacunza, economista y exministro de Hacienda de la Nación, quien podrá aportar su mirada sobre la coyuntura económica del país.

A ellos se sumará Ingrid Grudke, modelo y empresaria que en los últimos años también ganó protagonismo por su incursión en el fisicoculturismo, y Osvaldo Bazán, periodista y escritor.

Así, Juana Viale recibirá a Luis Machín, Gladys “La Bomba Tucumana”, Hernán Lacunza, Ingrid Grudke y Osvaldo Bazán alrededor de una de las mesas más tradicionales de la televisión argentina.

Cómo sigue la salud de Mirtha Legrand

La ausencia de Mirtha se produce luego del cuadro respiratorio que obligó a internarla en el Sanatorio Mater Dei. En los últimos partes médicos se informó que la conductora evoluciona favorablemente y continúa con el acompañamiento de su kinesiólogo como parte del proceso de recuperación.

Además, se indicó que permanece atenta a sus actividades personales y acompañada por familiares y amigos, mientras los médicos siguen de cerca su evolución.

Por el momento, la prioridad es que Mirtha complete su recuperación antes de regresar a la conducción, mientras Juana Viale garantiza la continuidad del ciclo.

A qué hora y dónde ver La Noche de Mirtha

La Noche de Mirtha podrá verse este sábado 12 de septiembre desde las 21:30 por eltrece. En esta oportunidad, Juana Viale estará al frente de la conducción y recibirá a los cinco invitados confirmados mientras su abuela continúa recuperándose.

Ojo con el original: corregí una contradicción importante: al principio dice que conduce Juana, pero después afirma que “Mirtha Legrand recibirá” a los invitados. Si Mirtha sigue recuperándose, toda la nota tiene que sostener que la mesa la encabezará Juana Viale.