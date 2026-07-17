Franco Colapinto fue 7° en la segunda tanda libre de Bélgica: «Me sentí cómodo y competitivo»

(AP) El argentino quiere asegurar este fin de semana su continuidad el próximo año en Alpine.

Buenas sensaciones al término del viernes en Spa-Francorchamps para el argentino Franco Colapinto, luego de quedar entre los diez mejores del segundo y último entrenamiento para el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, décima cita de la temporada.

El piloto de Alpine mejoró considerablemente lo hecho esta mañana (había quedado 15°) y cerró la jornada en el 7° puesto de la segunda tanda libre, a más de un segundo y dos décimas del italiano Kimi Antonelli (Mercedes), el más veloz del ensayo.

Importante primera referencia para el argentino, que giró con neumáticos medios y blandos, respectivamente, no solo por la mejora de rendimiento de su monoplaza, sino por haber finalizado por delante de los Racing Bulls, los principales rivales de Alpine en el campeonato de constructores.

A mixed session for the team, but we’re glad to see @pierregasly is ok.



A good end to the day for Franco. For Pierre a little trickier with his Soft tyre lap being deleted. pic.twitter.com/klpUuXp8ea — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 17, 2026

«Por suerte fue un buen día, me sentí más cómodo y estuve competitivo«, expresó el pilarense, que este fin de semana buscará sumar puntos por sexta vez en la temporada.

Distinta suerte corrió para el compañero de equipo de Colapinto, el francés Pierre Gasly, que sufrió un fuerte despiste y posterior choque saliendo de Les Fagnes, lo que motivó una bandera roja a pocos minutos del cierre.

Lando Norris (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull), cerraron los tres mejores tiempos, encerrados en cuatro décimas de diferencia con la punta.

Mientras que Lewis Hamilton (Ferrari), Isack Hadjar (Red Bull), Oscar Piastri (McLaren), Franco Colapinto (Alpine), George Russell (Mercedes), Arvid Linblad (Racing Bulls) y Liam Lawson (Racing Bulls), completaron el Top 10.

La prueba de clasificación de mañana, se pondrá en marcha a las 11 de nuestro país. En tanto que la carrera del domingo se largará a las 10.