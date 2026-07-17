El hospital de Cutral Co y Huincul tiene nueva conducción y se prepara ante el impacto del GNL

La directora es Vanesa Riveros (a la izquierda) y la vice Daniela Dal Piva (Foto: Andrea Vazquez)

El hospital de Complejidad Media que absorbe la demanda de Cutral Co y Plaza Huincul, más las zonas aledañas comenzará a preparse para el impacto que implicará el desarrollo del proyecto de GNL, en el mediano plazo. Al menos así lo observó la flamante conducción de este establecimiento de salud pública que presentó su proyecto para la gestión a lo largo de los próximos tres años.

La médica Vanesa Riveros ganó el concurso que lanzó el Ministerio de Salud y estará acompañado por su colega Daniela Dal Piva como vicedirectora.

Una vez que finalizó el concurso, la directora Vanesa Riveros, fue puesta en funciones y se convirtió en la primera mujer que dirige este establecimiento sanitario, donde se desempeñan 650 agentes de salud, sin contar a quienes cumplen tareas en los servicios terciarizados como maestranza, cocina y vigilancia.

Riveros describió cuál fue el diagnóstico y especificó cómo será abordado desde la dirección. En los ejes sobre los que basará su conducción, uno de ellos posó la mirada sobre el desarrollo del GNL que tendrá en las áreas Meseta Buena Esperanza, Aguada Villanueva Norte y Las Tacanas.

«Anticiparse, sanitariamente ante el desarrollo hidrocarburífero» que fue anunciado, donde se experimentará un crecimiento sociodemográfico, especificó la médica. En este contexto, dijo que no se puede ser «ajeno al impacto sanitario» que ocurrirá.

Ante este panorama se espera «un ingreso de la población trabajadora numerosa, sumado al incremento del tránsito pesado por la actividad industrial y nos permitirá anticipar un incremento de la demanda en el sistema sanitario».

Aunque en este momento no se pude dimensionar de cuánto será ese impacto, si están pensadas las estrategias como la de «sumar sistemas de vigilancia de la demanda de crecimiento poblacional, contar con un plan de emergencia hospitalaria, y simulacros periódicos».

También qué oferta territorial existe y articularla con el servicio prehospitalario, con los municipios y con la red de efectores, sostuvo.

Guardia, UTI y quirófanos: los sectores más críticos

La directora evaluó a los sectores más críticos como guardia, unidad de terapia intensiva y quirófanos, por los que se los apuntalará. Al momento de graficar con números cuál es la situación, se detalló que «siete de cada 10 consultas por guardia (son casos) de baja complejidad. Es una puerta que está preparada para la urgencia y emergencia y deberá ser redirigida».

Las consultas anuales de la guardia fueron 52.136 y solo el 30% se trató de emergencias reales. Mientras que 6.037 consultas de control de diabetes y en los Centros de Atención Primaria de la Salud -CAPS-.

“Es una demanda de baja complejidad que satura la guardia, un primer nivel que necesita ordenarse y una dotación ajustada. La mejora depende de optimizar lo existente y usar la información para priorizar”, señaló Riveros.

Como parte de su gestión, la directora buscará priorizar temas que tiene un alto impacto en la región como suicidios y adicciones, incidentes viales, cáncer rectal y diabetes.

El proyecto de la conducción fue presentado ante el ministro de Salud, Martín Regueiro, las autoridades de la región sanitaria Comarca, a través de Daniel Conti Tagnali y Aldo Beitía, y los jefes de los servicios que conforman el hospital.

El ministro Regueiro ponderó que se haya realizado el concurso -tuvo cuatro postulantes- que es una metodología con la que se viene trabajando en el sistema neuquino de salud. Así se podrá «mostrar a la comunidad qué es lo que queremos hacer, que la comunidad entienda hacia afuera, pero también la comunidad de salud», concluyó.