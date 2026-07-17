Una de cal y una de arena para Alpine: así fue el accidente de Pierre Gasly en los ensayos libres

Desde arriba, el francés ya perdió el control de su máquina y se dirige contra las barreras de contención.

No todas fueron buenas para el equipo Alpine de Fórmula 1 en el comienzo del Gran Premio de Bélgica, décima competencia de la temporada.

Contrariamente al buen rendimiento del argentino Franco Colapinto, 7° en el segundo y último entrenamiento, Pierre Gasly, con el segundo A526 del team galo, terminó la tanda con su monoplaza golpeado y dañado.

El francés perdió el control de su máquina, sufrió un fuerte despiste y un posterior encontronazo con la contención que se encuentra a la salida de la variante Les Fagnes, lo que motivó una bandera roja a pocos minutos del cierre.

La mayor parte de los daños se centraron en la parte trasera. Como se puede apreciar en la imagen, el auto del piloto galo perdió el alerón y sufrió la rotura de la suspensión; daños que el equipo podrá reparar sin mayores problemas.

El más rápido de la jornada resultó el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), el puntero del certamen. Lando Norris (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull), cerraron los tres mejores tiempos, encerrados en cuatro décimas de diferencia con la punta.

La prueba de clasificación de mañana, se pondrá en marcha a las 11 de nuestro país. En tanto que la carrera del domingo se largará a las 10.