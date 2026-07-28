Franco Colapinto fue el más rápido en el primer ensayo libre de Pirelli en Hungría

Dos días de muchos kilómetros para el argentino sobre el Alpine en Hungría, en trabajo conjunto con Pirelli.

El comienzo de la dobla jornada de entrenamientos de Pirelli en el Hungaroring de Budapest (Hungría), tuvo al piloto argentino Franco Colapinto en lo más alto de la tabla de tiempos del primer ensayo libre.

El pilarense, uno de los tres pilotos que rodó en el circuito húngaro, donde el pasado fin de semana se llevó a cabo el undécimo compromiso de la temporada (arribó 15°), completó un total de 128 vueltas, equivalente a más de 500 km, y finalizó como el más veloz en los cronómetros.

El piloto de Alpine empleó 1m 20s 371/1000 en su mejor vuelta, superando por casi medio segundo lo hecho por el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi), y por más de cuatro segundos el registro del estadounidense Jak Crawford, piloto reserva de Aston Martin.

Not long to go now @FranColapinto 🌴 pic.twitter.com/ZTqkwS0llx — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 28, 2026

Vale recordar que la actividad la lleva adelante Pirelli, la empresa proveedora oficial de neumáticos de la Fórmula 1, a fin de trabajar intensamente en el desarrollo del nuevo compuesto a utilizarse en 2027.

Prueba que también es bien aprovechada por Alpine, para mejorar y corregir aspectos aerodinámicos del auto, mientras se esperan por las mejoras prometidas desde la fábrica de Enstone (Inglaterra).

Early bird catches the worm @FranColapinto 🤣



Straight to it for our @pirellisport testing in Hungary pic.twitter.com/vNfS3l7Wrf — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 28, 2026

Al respecto del primer día de actividad, Pirelli argumentó que los tres pilotos giraron con diferentes variantes del compuesto C3, haciendo primero tandas de evaluación y luego simulaciones de carrera para estudiar el rendimiento y la degradación de las alternativas consideradas más prometedoras.

Además, Colapinto y Bortoleto probaron diferentes configuraciones de los C4 y C5, con simulaciones de clasificación y tandas más largas. Por lo que el argentino no solo se ocupó de acumular kilómetros, sino también de probar la resistencia a una vuelta de los neumáticos.

La prueba seguirá mañana, nuevamente con el argentino y Bortoleto. Aston Martin, por otra parte, ya no participará y ambos realizarán un programa similar al de este martes.