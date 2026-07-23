El CEO de YPF descartó una baja inmediata en el precio de los combustibles en Argentina

Horacio Marín aseguró que "se dilata" el proceso de recuperación necesario para que baje el precio de los combustibles.

Tal como anticipó EnergíaOn este martes, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, descartó que el precio de los combustibles en Argentina bajen en el corto plazo. La razón de fondo es la nueva disparada del precio internacional del petróleo que genera el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente.

En una entrevista con Radio Rivadavia, Marín defendió el sistema de amortiguación de los precios en los surtidores locales, denominado buffer, de lo que es la escalada del precio internacional del petróleo que por momentos llegó a los 126 dólares el barril.

Este esquema había ingresado el mes pasado en una segunda fase, ya que con lo que fue el anuncio de paz entre Estados Unidos e Irán el precio del crudo había descendido y las refinerías y petroleras estaban recuperando los valores no cobrados durante los meses de amortiguación.

“Decidimos hacer un buffer de precios donde no subimos todo lo que había que subir y cuando bajaba compensábamos”, recordó Marín. Pero advirtió que ante la disparada de los precios, que hoy llevó la cotización del Brent de referencia para Argentina por sobre los 100 dólares el barril, el esperado descenso de los precios en los surtidores argentinos se hará esperar aún más.

“Con estos precios se dilata más”, precisó el presidente de YPF, quien si bien no fue consultado sobre si el sistema de buffer continuará, tampoco advirtió que se esté ante el escenario contrario que podría llevar a un aumento en los precios de los combustibles.

El impacto del aumento de los impuestos

Desde EnergíaOn se alertó el martes que, más allá de lo que suceda con el precio del petróleo y el sendero del buffer, hay un tercer factor que promete meter la cola en la cuenta del día que los combustibles finalmente deban descender: los impuestos.

Desde el gobierno nacional se actualizó cuatro veces el valor de los impuestos a los combustibles en este año, y de esas alzas, tres se dieron desde que los precios en surtidor están congelados por el sistema de amortiguación.

Esto implica que, el día que se descongelen los precios, las refinerías debarán cargar esos impuestos al valor de venta, pues hoy están saliendo de la rentabilidad de las mismas empresas.

En el caso del gasoil los aumentos llegaron al 34%, llevando hasta los 317 pesos por litro la carga de los impuestos. Mientras que en las naftas, la suba impositiva fue del 28%, y los llevo a los 400 pesos por litro, valores que aún no fueron compensados.