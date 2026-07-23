Cipolletti ultima detalles en la rotonda San Luis cerca de la Ruta 151

Trabajadores municipales realizan las bases de fundación para la instalación del nuevo alumbrado público. Foto: Municipalidad de Cipolletti.

El Ejecutivo municipal de Cipolletti informó que avanzan los trabajos finales y las obras complementarias en la rotonda ubicada en la intersección de las calles San Luis y Santa Cruz.

Luego de que Edersa finalizara el corrimiento de las columnas de energía, comenzaron las tareas de ejecución de las bases de fundación para la instalación del nuevo alumbrado público.

La obra, que está a cargo de la empresa Quidel, tiene como objetivo ordenar el tránsito y mejorar la seguridad vial en un sector de alta circulación, especialmente por su cercanía a un corredor nacional.

Según el cronograma previsto, los trabajos estarán finalizados hacia fines de agosto.

Desde la Secretaría de Obras Públicas destacaron que la intervención no se limita a la construcción de la rotonda. En forma paralela, se ejecutó una obra pluvial destinada a dar solución a un histórico problema de anegamientos durante las lluvias intensas.

Entre las tareas que restan completar se encuentran la instalación de las luminarias, la colocación de la carpeta asfáltica, la ejecución de cordones cuneta en las rotondas e isletas, la señalización horizontal y vertical, y los trabajos de parquización.