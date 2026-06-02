Nico Varrone y Mattia Colnaghi correrán en F2 y F3 en el GP de Monaco: los horarios del fin de semana

Este fin de semana, habrá triple presencia argentina en Monaco. Además de Franco Colapinto, el Principado tendrá a otros dos albicelestes corriendo en las categorías teloneras de la Fórmula 1.

Se trata de Nico Varrone y Mattia Colnaghi, que competirán en Fórmula 2 y Fórmula 3, respectivamente. Los pilotos argentinos volverán a compartir circuito luego de casi tres meses, ya que ambos estuvieron presentes en el GP de Australia, en el inicio de la temporada.

Varrone viene de un gran fin de semana en Canadá, donde en la carrera principal terminó sexto y sumó 8 puntos por su ubicación más uno extra por registrar la vuelta rápida de la sesión. En su primera experiencia en la categoría, el piloto de 25 años ya suma 14 unidades y se ubica 13° en la clasificación de pilotos.

Por otro lado, Colnaghi volverá a la acción luego de casi 90 días de inactividad. Debido a las cancelaciones de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita, la Fórmula 3 recién correrá su segunda fecha del calendario en Monaco. El nacido en Monza pero que representa al país, ya que su madre es argentina, terminó 13° en Australia y tratará volver a estar en la zona de puntos en el Principado.

Con el equipo MP Motorsport, Colnaghi tendrá su primera experiencia en Monaco.

Los horarios de la Fórmula 2

Jueves 4 de junio

Práctica libre: a las 10

Viernes 5 de junio

Clasificación Grupo 1: a las 10.10

Clasificación Grupo 2: a las 10.35

Sábado 6 de junio

Carrera Sprint: a las 9.15

Domingo 7 de junio

Carrera principal: a las 4.25

Los horarios de la Fórmula 3

Jueves 4 de junio

08.25: Práctica

Viernes 5 de junio

Clasificación Grupo 1: 6:05

Clasificación Grupo 2: 6:30

Sábado 6 de junio

Carrera Sprint: 5:45

Domingo 7 de junio