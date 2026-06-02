Nico Varrone y Mattia Colnaghi correrán en F2 y F3 en el GP de Monaco: los horarios del fin de semana
El Principado recibe a las grandes promesas argentinas que correrán en las categorías teloneras de la Fórmula 1. Conocé acá el cronograma completo de la Fórmula 2 y 3.
Este fin de semana, habrá triple presencia argentina en Monaco. Además de Franco Colapinto, el Principado tendrá a otros dos albicelestes corriendo en las categorías teloneras de la Fórmula 1.
Se trata de Nico Varrone y Mattia Colnaghi, que competirán en Fórmula 2 y Fórmula 3, respectivamente. Los pilotos argentinos volverán a compartir circuito luego de casi tres meses, ya que ambos estuvieron presentes en el GP de Australia, en el inicio de la temporada.
Varrone viene de un gran fin de semana en Canadá, donde en la carrera principal terminó sexto y sumó 8 puntos por su ubicación más uno extra por registrar la vuelta rápida de la sesión. En su primera experiencia en la categoría, el piloto de 25 años ya suma 14 unidades y se ubica 13° en la clasificación de pilotos.
Por otro lado, Colnaghi volverá a la acción luego de casi 90 días de inactividad. Debido a las cancelaciones de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita, la Fórmula 3 recién correrá su segunda fecha del calendario en Monaco. El nacido en Monza pero que representa al país, ya que su madre es argentina, terminó 13° en Australia y tratará volver a estar en la zona de puntos en el Principado.
Los horarios de la Fórmula 2
Jueves 4 de junio
- Práctica libre: a las 10
Viernes 5 de junio
- Clasificación Grupo 1: a las 10.10
- Clasificación Grupo 2: a las 10.35
Sábado 6 de junio
- Carrera Sprint: a las 9.15
Domingo 7 de junio
- Carrera principal: a las 4.25
Los horarios de la Fórmula 3
Jueves 4 de junio
- 08.25: Práctica
Viernes 5 de junio
- Clasificación Grupo 1: 6:05
- Clasificación Grupo 2: 6:30
Sábado 6 de junio
- Carrera Sprint: 5:45
Domingo 7 de junio
- Carrera Principal: 3:45
Comentarios