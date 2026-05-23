Colapinto terminó 10° en la clasificación y largará desde esa posición en el GP de Canadá

Franco Colapinto tuvo una destacada clasificación en Montreal y largará 10° en la carrera del domingo. (Foto: AFP)

Franco Colapinto completó una gran jornada en el Gran Premio de Canadá y largará desde el 10° puesto en la carrera principal del domingo. Luego de finalizar 9° en la Sprint y quedar a un paso de sumar puntos, el piloto argentino volvió a destacarse en la clasificación y logró meterse en la Q3 en el Circuito Gilles Villeneuve.

El argentino tuvo una gran Q1 y llegó a ubicarse tercero en su primer intento rápido, a 0s514 de Lando Norris (McLaren), que momentáneamente lideraba con un tiempo de 1m14s213. Finalmente, el más veloz de la tanda fue Kimi Antonelli (Mercedes), con un registro de 1m13s380.

Colapinto mejoró su tiempo en el cierre y avanzó a la Q2 en el 12° puesto, a 1s086 del italiano. Pierre Gasly, su compañero en Alpine, también logró meterse en la siguiente instancia al terminar 15°, mientras que los eliminados fueron Esteban Ocon (Haas), Alex Albon (Williams), Fernando Alonso (Aston Martin), Sergio Pérez (Cadillac), Lance Stroll (Aston Martin) y Valtteri Bottas (Cadillac).

En la Q2, el pilarense había quedado fuera de la zona de clasificación a la Q3 tras su primer intento y llegó a caer hasta el 11° puesto. Sin embargo, el argentino apostó todo a la última vuelta rápida, mejoró su registro y se metió en la Q3 con el 10° mejor tiempo, superando sobre el final a Nico Hülkenberg (Audi) y desatando la celebración del equipo francés en boxes.

FRANCO, ASÍ COMO ESTÁS VOS ESTÁ TODA ARGENTINA: ¡EMOCIÓN PURA PARA COLAPINTO TRAS METERSE A Q3!



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Por su parte, Gasly no logró avanzar y terminó 14°, por lo que largará desde esa posición en la carrera del domingo. Los otros eliminados de la Q2 fueron Nico Hülkenberg (Audi), Liam Lawson (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Audi), Carlos Sainz (Williams) y Oliver Bearman (Haas).

Ya en la Q3, Colapinto cerró otra sólida actuación y terminó en el 10° puesto, aunque sobre el final fue superado por Isack Hadjar (Red Bull). De todos modos, el argentino consiguió una gran clasificación y volvió a meterse en la última sesión, tras finalizar en el 8° lugar en la qualy del GP de Miami.

La pole position quedó en manos de George Russell (Mercedes), ganador de la Sprint horas antes, quien revirtió el resultado de la qualy sprint -donde había sido escolta de Kimi Antonelli- y marcó el mejor tiempo con 1m12s486, apenas 0s083 por delante de Lando Norris (McLaren).

Mercedes cerró así un sábado perfecto en Montreal, luego de que Russell se quedara con la Sprint tras un intenso duelo interno con Antonelli en la carrera corta.

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Horario del GP de Canadá y grilla de largada

El Gran Premio de Canadá se disputará este domingo desde las 17 y tendrá un total de 70 vueltas en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

Así quedó la grilla de largada