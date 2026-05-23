Federal A: Cipolletti recibe al puntero y Sol viaja a Rawson

Cipolletti tiene un duro compromiso de local ante el líder de su grupo. (Archivo)

Los equipos rionegrinos del Federal A tendrán acción este domingo por la 10° fecha que comienza con la segunda vuelta de enfrentamientos de la fase inicial por lo que se repiten los cruces del debut con localías invertidas. Deportivo Rincón tiene fecha libre.

Por la Zona 3, Cipolletti recibirá al líder Atenas de Río Cuarto a las 15:30 en La Visera de Cemento con el arbitraje del bahiense Fernando Marcos.

El Albinegro perdió sus últimos dos encuentros, con Juventud Unida de San Luis de local y ante Argentino de Monte Maíz como visitante y viene de tener fecha libre.

Pasó de ser puntero a bajar al quinto lugar que lo mantiene con lo justo dentro de la zona de clasificación. Hoy buscará recuperar la confianza con un triunfo que lo meta de nuevo en el Top 4.

Del otro lado tendrá al líder que viene en alza. En el arranque del torneo, los cordobeses vencieron a Cipo, 3 a 1 en Río Cuarto.

Para este encuentro, el Albinegro no podrá contar con Víctor Manchafico, expulsado con Juventud Unida. En su lugar, se metería en el equipo titular Juan Cruz Huichulef.

Por la Zona 4, Sol de Mayo visita a Germinal en Rawson, desde las 15, con el mendocino Luis Damían Martínez como juez principal.

El Albiceleste cayó con Villa Mitre en Bahía Blanca en la última fecha y quedó con los mismos puntos que Germinal en el cuarto y quinto puesto del grupo. Contra este rival, empató 1 a 1 en Viedma en el debut.

El equipo de Diego Galván no tendrá a Santiago Pérez (expulsado) y a Fabio Giménez (quinta amarilla).