La confesión de Flavio Briatore sobre la desobediencia de Franco Colapinto: «Tuvo que…»

El asesor de Alpine se refirió al polémico adelantamiento del argentino en el Gran Premio de Estados Unidos. Además, habló sobre el nivel de Colapinto en las últimas carreras. Los detalles.

La renovación de Franco Colapinto es una realidad

Franco Colapinto está cada vez más cerca de ser confirmado por Alpine para la temporada 2026. El próximo desafío del argentino será el Gran Premio de Brasil, que se disputará en el Circuito Interlagos, entre el 7 y 9 de noviembre.

Según el reconocido medio Motosport, la renovación del argentino se anunciará en esta pausa de 10 días. Desde Alpine, piensan que la mejor opción es revelar el acuerdo en la carrera con más cercanía para Franco, ya que, como en 2024, se espera que cientos de argentinos invadan el circuito brasileño, ubicado en la ciudad de San Pablo.

En el GP de México, el piloto de Alpine fue consultado sobre la posible renovación, a lo que respondió sinceramente: «Creo que solo el tiempo lo dirá. No lo sé, para ser honesto. Yo no soy el que toma las decisiones. No soy el que tiene la mayoría de las conversaciones. Para ser sincero, no quiero entrar demasiado en detalles. Ojalá llegue un punto en el que pueda correr sin tanto estrés y un poco más relajado».

La confesión de Flavio Briatore sobre la desobediencia de Franco Colapinto: «

En la previa al inminente anuncio, Flavio Briatore se refirió a la desobediencia de Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos. El asesor deportivo de Alpine habló públicamente por primera vez de este suceso y contó qué fue lo hizo el pilarense tras esta acción: «Franco tuvo que disculparse con Gasly y luego con todo el equipo de carreras«, reveló a la revista alemana Auto Moto Sport.

Además, remarcó la importancia de respetar las jerarquías dentro de la escudería: «Las instrucciones del equipo siempre deben respetarse«, afirmó. Y también le consultaron sobre el nivel del argentino durante esta temporada: «Ha mejorado mucho últimamente y lleva cuatro carreras al nivel de Pierre«, resaltó.