Franco Colapinto largará 16º la sprint del Gran Premio de China tras meterse a la SQ2 con lo justo en la clasificación
El piloto argentino cerró su primera participación en Shanghái con una marcada diferencia respecto a su compañero, Pierre Gasly, quien largará en séptimo lugar en la carrera.
El piloto argentino, Franco Colapinto, completó una clasificación ajustada para la carrera de sprint del Gran Premio de China. Con una perfomance que lo mantuvo lejos de los puestos de vanguardia, el joven piloto logró acceder a la SQ2 con el margen justo luego de quedar a más de medio segundo de la marca establecida por su compañero de equipo, Pierre Gasly.
La clasificación ajustada de Franco Colapinto: largará 16° en la carrera sprint del Gran Premio de China
Tras quedar 16° en la carrera, Franco Colapinto terminó a siete puestos de Gasly y con una diferencia de 0,922 segundos respecto al tiempo de referencia, superando los 0,765 registrados en Melbourne; un margen que enciende las alarmas para su próxima presentación.
Por su clasificación, el piloto partirá en el decimosexto cajón en la carrera corta que se iniciará a la medianoche (hora argentina) entre el viernes y el sábado. En esta los pilotos de la dominante escudería Mercedes, George Russell y Kimi Antonelli, ocuparán la primera fila de la grilla. Por detrás estarán intercalados los dos McLaren y los dos Ferrari, seguido de Gasly.
El francés tuvo una buena jornada, fue «el mejor del resto«, e incluso superó a los Red Bull, en el sprint shootout. En tanto Colapinto estuvo en el otro extremo tras posicionarse delante únicamente de los equipos que están en problemas: Williams,Aston Martin y Cadillac.
El cronograma oficial en Shanghái comenzará con una carrera de 19 vueltas que otorgará puntos a los primeros ocho clasificados, reservando una recompensa de ocho unidades para el vencedor.
Pocas horas después, a las 4:00 de la madrugada, se llevará a cabo la clasificación definitiva para establecer la grilla de partida del domingo.
Finalmente, el Gran Premio principal se largará el 15 de marzo a las 4:00 (hora argentina), exigiendo un total de 56 giros al trazado chino para completar la competencia.
