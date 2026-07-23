Franco Colapinto le habló a la Selección y se refirió a su futuro en la previa de Hungría

El argentino compartió conferencia con los españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz. Sí, justo después de la final del mundo...

Una conferencia de prensa esperada. No por las posibles chicanas o cruces verbales post final de la Copa del Mundo entre Argentina y España, sino por la previa en sí del Gran Premio de Hungría y el panorama a futuro de Franco Colapinto.

El pilarense compartió sala de prensa esta mañana junto a los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams), aunque la temática mundialista se limitó a frases políticamente correctas, sin gastadas ni comentarios picantes.

«Fue muy duro, por supuesto. España realmente se lo merecía, jugaron el mejor fútbol. Pero muy orgulloso del equipo, de Argentina, de Messi y de todos los jugadores. Muy orgulloso de ser argentino», expresó el argentino.

Al tiempo que sus colegas españoles, también dijeron lo suyo.

«Siempre tuve la sensación de que España la ganaría, sentía que era para España y creo que lo merecieron. Muy orgulloso de ser español», comentó Sainz. Mientras que Alonso fue más sintético aún: «No hay mucho más que añadir; disfruté mucho, España jugó un gran torneo».

Cumplida esa cuestión casi obligada, Colapinto fue cuestionado sobre su futuro, el tema del momento en torno al argentino. Y es que, como trascendió, luego del compromiso en Hungría el equipo Alpine comunicaría quién será el segundo piloto para 2027.

Aunque, al respecto, Franco no dio demasiadas pistas: «Me tengo que centrar en pilotar. Este año estoy haciendo un buen trabajo. Ni siquiera estoy al tanto de todos los rumores».

Recharged for the last race before Summer Break 🔋👀 pic.twitter.com/dvxjQdAKjz — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 23, 2026

La presencia de Colapinto junto a Alonso y Sainz juntos en conferencia puede esconder un elemento adicional. Y es que en las últimas horas se alimentó la idea de una posible triangulación entre ellos en el mercado de pases, con Alonso llegando a Alpine, Sainz tomando el lugar del asturiano en Aston Martin y Colapinto regresando a Williams a la butaca del madrileño. Solo un rumor…

En cuanto al presente deportivo y las chances de Alpine en el Hungaroring, décima cita de la temporada de F1 y última antes del receso de verano, Colapinto dejó clara su posición. Algo similar al panorama previo de Bélgica.

«Todos han traído más mejoras que nosotros, y las nuestras no han supuesto un paso lo suficientemente grande. Tenemos cosas por llegar, pero desafortunadamente no para este fin de semana. Nos han superado en el desarrollo y ya no estamos en la misma posición que antes», contó el pilarense, en referencia al avance de Racing Bulls y su lucha en el certamen de constructores.