Ucrania desató un ataque con 223 drones en Rusia: destruyó refinerías, un oleoducto en Siberia y la red de e-commerce Wildberries

En lo que representa uno de los despliegues aéreos más potentes desde el inicio de la guerra, Ucrania lanzó una incursión con más de 200 aeronaves no tripuladas sobre territorio de la Federación de Rusia. La ofensiva combinada logró golpear refinerías de petróleo estratégicas, estaciones del sistema nacional de oleoductos y los principales nodos logísticos del mayor mercado minorista del país.

Según confirmó de forma oficial el Ministerio de Defensa de Rusia, las defensas antiaéreas lograron interceptar 223 drones de ala fija en un lapso de 12 horas sobre las regiones de Moscú, Vorónezh, Samara, Tula, Ulianovsk, Tartaristán y la península de Crimea. Pese a los derribos reportados por Moscú, autoridades regionales confirmaron incendios de magnitud en complejos industriales y daños de gravedad en infraestructura civil.

Ataque a la red de Transneft y alcance récord en la Siberia rusa

El golpe de mayor alcance geográfico se registró en la ciudad de Omsk, en el oeste de Siberia, a casi 2.500 kilómetros de las fronteras ucranianas. El propio presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, confirmó la autoría del ataque contra la mayor refinería de petróleo de Rusia —con capacidad para procesar 21 millones de toneladas anuales de crudo— utilizando drones de precisión de largo alcance desarrollados por la firma tecnológica Fire Point.

De forma paralela, analistas de inteligencia y reportes del gobernador de Ulianovsk, Alexey Russkikh, ratificaron que una flota de drones impactó contra la refinería NS-Oil en Novospasskoye, desatando un incendio en los depósitos de gas licuado.

A su vez, se registraron impactos en la estación distribuidora de Subkhankulovo (en la república de Bashkortostan), un punto neurálgico del monopolio estatal de transporte Transneft que regula el flujo de crudo desde Siberia Occidental hacia los centros de refinado.

Golpe al «Amazon ruso»: paralizan el 10% de la capacidad de Wildberries

Más allá del sector hidrocarburífero, la campaña ucraniana apuntó de manera sistemática contra la red de distribución de Wildberries, el gigante de e-commerce más grande de Rusia fundado por la empresaria Tatyana Kim. Informes de medios independientes como The Moscow Times y Kommersant estiman que las incursiones sobre centros logísticos clave como Elektrostal (Moscú), Kotovsk (Tambov) y Vorónezh destruyeron más de 550.000 metros cuadrados de almacenes, inutilizando el 10% de la capacidad logística del país con pérdidas calculadas en US$1.300 millones.

Al justificar los ataques a la plataforma comercial, el presidente Volodímir Zelenski afirmó que los depósitos de la firma almacenaban componentes electrónicos y de navegación de doble uso civil y militar protegidos bajo mecanismos para esquivar las sanciones internacionales. En tanto, mandos militares ucranianos señalaron que la destrucción de la infraestructura comercial busca romper la «ilusión de paz» en las grandes urbes rusas.

Víctimas en Vorónezh y la respuesta del Kremlin

El gobernador de la región de Vorónezh, Alexander Gusev, confirmó que la caída de restos de drones interceptados durante la madrugada dejó como saldo la muerte de un niño de tres años y heridas de diversa consideración en sus padres, además de daños estructurales en decenas de viviendas residenciales y depósitos de almacenamiento.

Desde la vereda opuesta, la fundadora de Wildberries, Tatyana Kim, anunció el inicio de un plan extraordinario de compensación financiera de emergencia para apoyar a más de 88.000 pequeños comerciantes afectados por la pérdida total de su inventario, en un contexto donde el sector del comercio electrónico ya representa más del 8,5% del Producto Bruto Interno de Rusia.

Con información de Kyiv Post, CNBC, The Moscow Times y agencias internacionales.